ПриватБанк приостановит операции с картами в ночь на 13 июня: какие причины

ПриватБанк в ночь на 13 июня 2026 проведет плановые регламентные работы процессингового центра. Поэтому банк временно приостановит проведение операций с платежными карточками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Работы продлятся 13 июня с 00:05 до 6:30 утра. В этот период временно не будут работать карточные операции.

Также тайм-аут будет действовать для банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов ПриватБанка.

В банке пояснили, что регламентные работы проводятся для увеличения мощностей и безопасности операций с платежными карточками. Их обычно выполняют ночью, когда большинство клиентов не пользуются картами.

Клиентам, планирующим оплаты картами в этот период, советуют провести операции заранее или отложить их на несколько часов.

Для клиентов это означает короткий ночной перерыв в работе карточной инфраструктуры ПриватБанка. После завершения регламентных работ операции должны быть возобновлены в обычном режиме.

Также ПриватБанк объявил о запуске программы поддержки для микро- и малого бизнеса, которая будет действовать с 1 мая по 30 июня 2026 года. В этот период новые клиенты могут использовать льготные условия обслуживания счетов и услуги эквайринга.