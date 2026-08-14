Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,01

EUR

51,55

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,74

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кредитування підтримує прибутковість банків півтора року поспіль: що показує статистика НБУ

НБУ
Кредитування підтримує прибутковість банків шість кварталів поспіль / Depositphotos

Кредитування підтримує прибутковість українських банків шість кварталів поспіль, збільшивши операційний прибуток до відрахувань у резерви на 12,3%. Проте чистий прибуток сектору впав на 32% — до 54 млрд грн через застосування підвищеної податкової ставки 50%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для порівняння: за 2025 рік банки отримали 126,5 млрд грн чистого прибутку, а нарахований податок на прибуток становив 84,8 млрд грн.

Джерела доходів банківського сектору

Прибутковість банків підтримується чистою процентною маржею на рівні 7,8%. Нарощення обсягів кредитів та збільшення їхньої дохідності забезпечили високу дохідність активів.

Структура доходів та показники ефективності за перше півріччя:

  • чистий процентний дохід збільшився на 20,0% порівняно з минулим роком; 
  • чистий комісійний дохід зріс на 6,5% за рахунок платіжних операцій; 
  • співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) становило 41,5 %.

Операційний прибуток та резерви

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за перше півріччя 2026 року збільшився на 12,3% порівняно з першим півріччям 2025 року.

Відрахування в резерви зросли в 2,6 раза і досягли довоєнного рівня. Отриманий прибуток підтримує капітал банків та їхній кредитний потенціал, однак податкове навантаження за ставкою 50% обмежує цей ефект.

Нагадаємо, у другому кварталі 2026 року українські банки збільшили обсяг коштів, залучених від населення, бізнесу та оптових джерел, і очікують продовження цього тренду у третьому кварталі.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності