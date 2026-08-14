Кредитування підтримує прибутковість банків півтора року поспіль: що показує статистика НБУ

Кредитування підтримує прибутковість українських банків шість кварталів поспіль, збільшивши операційний прибуток до відрахувань у резерви на 12,3%. Проте чистий прибуток сектору впав на 32% — до 54 млрд грн через застосування підвищеної податкової ставки 50%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для порівняння: за 2025 рік банки отримали 126,5 млрд грн чистого прибутку, а нарахований податок на прибуток становив 84,8 млрд грн.

Джерела доходів банківського сектору

Прибутковість банків підтримується чистою процентною маржею на рівні 7,8%. Нарощення обсягів кредитів та збільшення їхньої дохідності забезпечили високу дохідність активів.

Структура доходів та показники ефективності за перше півріччя:

чистий процентний дохід збільшився на 20,0% порівняно з минулим роком;

чистий комісійний дохід зріс на 6,5% за рахунок платіжних операцій;

співвідношення операційних витрат і операційного доходу ( CIR ) становило 41,5 %.

Операційний прибуток та резерви

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за перше півріччя 2026 року збільшився на 12,3% порівняно з першим півріччям 2025 року.

Відрахування в резерви зросли в 2,6 раза і досягли довоєнного рівня. Отриманий прибуток підтримує капітал банків та їхній кредитний потенціал, однак податкове навантаження за ставкою 50% обмежує цей ефект.

Нагадаємо, у другому кварталі 2026 року українські банки збільшили обсяг коштів, залучених від населення, бізнесу та оптових джерел, і очікують продовження цього тренду у третьому кварталі.