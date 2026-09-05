Від доступних ліків до підвищення мінімалки та пенсій: у Києві обговорили пропозиції прифронтових громад

У Києві обговорили комплекс пропозицій Асоціації прифронтових міст та громад щодо боротьби з бідністю та посилення соціального захисту. Йдеться про доступність ліків, підтримку ВПО, перегляд соцстандартів і податкових ставок на соціально значущі товари.

Як пише Dilo, дискусія відбулася 4 вересня під час круглого столу "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту" за участю народних депутатів, представників медичної та експертної спільноти, Світового банку і громадських організацій.

За наведеними під час заходу даними Світового банку, рівень бідності в Україні у 2026 році становить 41,6%.

Зниження ПДВ та перегляд соціальних стандартів

Серед представлених асоціацією пропозицій – зниження ПДВ на базові продукти до 5%, на лікарські засоби та медичні вироби – із 7% до 5%, а також тимчасова ставка 7% на обладнання для автономного та резервного електроживлення домогосподарств.

Ці ініціативи асоціація озвучувала й раніше. Під час круглого столу їх обговорили з депутатами та експертами. Заступниця голови бюджетного комітету Верховної Ради Леся Забуранна підтримала перегляд ПДВ на соціально важливі продукти та ліки, наголосивши, що проблема бідності стосується не лише ВПО. Народний депутат Олег Марусяк підтримав ініціативу, але зазначив, що "механізм має бути прозорим і захищеним від зловживань".

Асоціація також пропонує під час підготовки держбюджету на 2027 рік встановити мінімальну зарплату на рівні не менше 10 тис. грн, а мінімальну пенсію – не менше 6 тис. грн та переглянути прожитковий мінімум.

Щоб знайти ресурси для цього, голова асоціації, мер Харкова Ігор Терехов пропонує "переглянути неефективні програми…, надмірні адміністративні видатки, видатки на утримання державного апарату, боротися з тіньовою економікою і краще адмініструвати доходи".

Що пропонують змінити у доступі до лікування

Окремий блок стосується розширення програми "Доступні ліки" та компенсації пацієнтам вартості препаратів із Національного переліку, якщо під час госпіталізації лікарня ними не забезпечила. За запропонованою моделлю, Національна служба здоров'я України мала б компенсувати витрати пацієнту, а відповідну суму утримувати з фінансування медзакладу.

Лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська звернула увагу на випадки, коли через низькі доходи люди відмовляються від необхідного лікування. Вона також вказала на недоліки програми "Доступні ліки" та супутні витрати пацієнтів.

"Якщо пакети Національної служби здоров’я не відповідають реальному кошторису лікування, то жоден заклад не може забезпечити якість допомоги", – зазначила Голубовська.

ВПО та підтримка громад

Під час дискусії обговорили й політику щодо ВПО. За словами Терехова, лише у Харкові сьогодні проживають 222 тис. переселенців.

Народний депутат і співзасновник ГО "ВПО Україна" Сергій Козир заявив про необхідність системнішої державної політики щодо ВПО. За наведеними ним даними, кількість бездомних в Україні зросла на 46%, а 40% із них – переселенці.

Керівник програм з людського розвитку у Східній Європі Світового банку Нітін Умапаті наголосив, що важливе не лише ухвалення рішень на центральному рівні, а й їх ефективна реалізація громадами.

"Важливо, щоб громада отримала не лише відповідні кошти, а і трансформувала цю допомогу на доступ до якісних послуг для людей та розвиток", – зазначив він.

Учасники також обговорили підтримку людей з інвалідністю, людей похилого віку та родин, члени яких постійно доглядають за близькими.

Частину пропозицій готують до законодавчого оформлення

Народний депутат Михайло Ананченко повідомив, що спільно з Асоціацією прифронтових громад напрацьовано законопроєкт про зміни до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки бізнесу і людей, які працюють на прифронтових територіях. Після обговорення з громадами документ планують доопрацювати та зареєструвати у Верховній Раді.

За підсумками круглого столу роботу над пропозиціями продовжать разом із депутатами, представниками уряду та експертами. Частину ініціатив щодо зниження ПДВ на соціально значущі товари вже готують до оформлення у вигляді законопроєктів.

Раніше Терехов розповів про виклики та пріоритети прифронтових громад на шляху до ЄС. За його словами, відновлення економіки, енергетична стійкість, розвиток інфраструктури та створення умов для повернення людей після війни залишаються серед ключових завдань.