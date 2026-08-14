Ділова активність в Україні зростає другий місяць поспіль: які показники липня

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) зростає другий місяць поспіль і становить мінус 0,11 у липні проти мінус 0,14 у червні. Показник залишається від'ємним. Це означає, що кількість тих, в кого ділова активність погіршилася порівняно з минулим роком, більша, ніж навпаки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут економічних досліджень (ІЕД) за результами щомісячного опитування підприємств.

"Це відбулося в основному завдяки зменшенню частки підприємств, ділова активність яких є гіршою, ніж торік. Натомість лише незначно зросли частки підприємств, які спостерігали покращення ділової активності чи взагалі не відчули змін", — пояснили в ІЕД.

Показники ділової активності та завантаженість

Значення ІВДА становить:

для мікропідприємств — мінус 0,2;

для малих — мінус 0,15;

для середніх — мінус 0,1;

для великого бізнесу — 0.

"Опитування відбулося в останню декаду липня, коли продовжилася ескалація російських ударів по тилах і спостерігалися істотні руйнування складських приміщень та іншої інфраструктури бізнесу. Але прямий вплив ми ще не бачимо, ймовірно, наслідки атак будуть відображені вже в наступних щомісячних опитуваннях", — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Щодо завантаженості виробничих потужностей у липні то:

64% підприємств працюють на майже повну (75–99%) і повну (100%) потужність;

21% підприємств працюють на 50–74% довоєнних потужностей.

Прогнози бізнесу та очікування

Аналітики зазначають, що невизначеність на 6 місяців щодо загальноекономічної ситуації зросла з 26,5% до 32%, а щодо стану підприємств — з 21,7% до 24,2%.

"В довгостроковій перспективі ми теж спостерігаємо невелике збільшення частки тих, хто не зміг дати відповідь, що буде з їхнім підприємством через два роки – з 38,2% до 40,5%. Хоча якщо ми порівняємо липень 2026-го із липнем 2025-го, то зростання більш істотне. Рік тому бізнес був меншою мірою – 31,4% – невпевнений", — пояснила Кузяків.

Серед тих, хто дав оцінку на 2 роки вперед:

86,9% не планують змін;

11,6% планують розширення діяльності;

1,5% планують скорочення.

В той же час частка підприємств із зростанням поточного експорту зросла з 27,4% до 29,5%.

За словами директорки інституту, наразі бізнес очікує прискорення інфляції: одночасно зросли індекси очікуваних змін цін і на сировину та матеріали, і на готову продукцію.

Портфель замовлень у галузях

Середній термін забезпеченості замовленнями становить 2,9 місяця. Частка підприємств із портфелем замовлень на 3–5 місяців збільшилася із 19% до 25%.

Зміна показників відбулася через скорочення частки підприємств із замовленнями на 1–2 місяці з 37% до 31%. При цьому частка компаній із замовленнями на 12 місяців і більше наразі становить лише 4%, хоча її зростання є найбільш позитивним сценарієм розвитку.

Термін забезпеченості замовленнями за галузями:

деревообробна промисловість — 3,9 місяця;

хімічна промисловість — 3,8 місяця;

виробництво металу та металовиробів — 3,5 місяця;

харчова промисловість — 3 місяці;

виробництво будівельних матеріалів — 1,5 місяця.

Раніше повідомлялося, що у II кварталі 2026 року український бізнес покращив очікування щодо ділової активності на наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 107% проти 105,8% у I кварталі.