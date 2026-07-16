У II кварталі 2026 року український бізнес покращив очікування щодо ділової активності на наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 107% проти 105,8% у I кварталі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування керівників компаній, проведеного Національним банком України.

За даними НБУ, компанії поліпшили оцінки майже всіх складових індексу. Найбільше зросли очікування щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва та інвестиційних видатків на машини, обладнання й інвентар.

На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 опитаних областей та більшості видів діяльності. Водночас керівники компаній дещо стриманіше оцінили майбутню кількість працівників.

Головним чинником, який обмежує можливість підприємств нарощувати виробництво, залишаються воєнні дії та їхні наслідки. Також бізнес відзначає суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Серед чинників, вплив яких може посилитися, респонденти найчастіше називали занадто високі ціни на сировину і матеріали.

Бізнес удруге поспіль покращив очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні на наступні 12 місяців. Баланс відповідей зріс до 7,6% проти 0,6% у I кварталі.

Позитивні очікування щодо виробництва мали підприємства:

сільського господарства;

енерго- та водопостачання;

будівництва;

транспорту та зв’язку;

переробної промисловості;

інших видів діяльності.

Водночас компанії дещо посилили інфляційні очікування. Очікувана річна інфляція на найближчі 12 місяців становила 11,6% проти 11,1% у попередньому опитуванні.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 80,6% респондентів. Також бізнес очікує суттєвого впливу витрат на виробництво та курсу гривні до іноземних валют. Помітно посилились очікування щодо впливу цін на світових ринках.

Курсові очікування бізнесу також погіршилися. Середнє очікуване значення обмінного курсу на наступні 12 місяців становить:

46,12 грн/долар;

54,42 грн/євро.

У I кварталі бізнес очікував курс на рівні 45 грн/долар і 54 грн/євро.

Поточний фінансово-економічний стан власних підприємств бізнес оцінює стримано: баланс відповідей становив мінус 5,1% проти мінус 4,7% у I кварталі. Водночас очікування щодо стану підприємств у наступні 12 місяців залишаються позитивними — баланс відповідей зріс до 2,4% проти 2% у попередньому кварталі.

Найоптимістичнішими були підприємства будівництва, найстриманішими — добувної промисловості.

Компанії впевненіше очікують на зростання продажів у наступні 12 місяців. Баланс відповідей щодо загальних обсягів реалізації продукції зріс до 18,4%, а щодо продажів на зовнішньому ринку — до 17%.

Також бізнес очікує жвавішого зростання інвестицій у машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей підвищився до 15,5% проти 12,8% у I кварталі. Другий квартал поспіль компанії зберігають позитивні очікування щодо інвестицій у будівельні роботи.

Водночас підприємства, які залучають іноземні інвестиції, очікують помірнішого зростання їхніх обсягів. Баланс відповідей знизився до 8,9% проти 11,6% у I кварталі. Частка компаній, які планують залучати іноземні інвестиції, становила 20,3%.

Очікування щодо зайнятості стали стриманішими. Баланс відповідей щодо кількості працівників становив мінус 3,3% проти мінус 1,8% у I кварталі. Збільшення персоналу очікують підприємства сільського господарства та інших видів діяльності, тоді як більшість інших галузей прогнозує скорочення штату.

Потреба бізнесу в позикових коштах дещо зросла: баланс відповідей становив 35,3% проти 34,7% у I кварталі. Частка компаній, які планують брати банківські кредити, збільшилася до 36%.

Більшість підприємств, які планують залучати кредити, віддають перевагу позикам у гривні — 80,8%. Основними стримувальними чинниками для нового кредитування залишаються зависокі ставки та наявність інших джерел фінансування. Частка компаній, які планують залучати кошти за кордоном, не змінилася і становила 6,6%.

Нагадаємо, у квітні Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні у квітні знизився до -0,11, що є найнижчим значенням із березня 2023 року.