Індекс ділової активності бізнесу відновився після падіння в листопаді

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) у грудні відновився після нульового значення в листопаді та зріс до 0,03, повернувшись до рівня жовтня. Показник покращився в усіх категоріях підприємств, хоча для мікробізнесу він і надалі залишається від’ємним.

Як інформує Delo.ua, про це свідчать результати 44-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), проведеного з 18 по 31 грудня серед 485 підприємств.

Водночас загальне відновлення залишається крихким. Короткострокові покращення поточних показників не трансформуються у стабільні очікування через зростання довгострокової невизначеності.

Завантаженість виробничих потужностей дещо зросла порівняно з довоєнним періодом. Частка підприємств, що працюють із завантаженням 75–99%, збільшилася на 3 в.п. — до 60%. Частка компаній із завантаженням 50–74% скоротилася до 19%, тоді як лише 5% підприємств працюють на повну потужність.

Агрегований показник перспектив промисловості у грудні незначно знизився — до 0,07 з 0,08 у листопаді — через погіршення виробничих очікувань і збільшення запасів готової продукції.

У короткостроковій перспективі рівень невизначеності істотно не змінився, а для експорту навіть дещо знизився. Натомість у шестимісячному горизонті спостерігається розходження оцінок: невизначеність щодо фінансово-економічної ситуації на підприємствах зменшилася, тоді як щодо загальноекономічного середовища в країні — зросла до 32,2%.

За словами виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків, довгострокова невизначеність продовжує посилюватися. Частка бізнесу, який не може сформувати очікування на два роки вперед, зросла до 48,2% проти 43,7% місяцем раніше.

Серед підприємств, що змогли визначитися з прогнозами, 84,3% не очікують суттєвих змін у виробництві. Водночас зросла частка тих, хто планує скорочення обсягів, — до 3,7%, а частка бізнесів, що планують розширення, зменшилася до 12%.

Поточні результати виглядають краще за очікування. У грудні частка підприємств, які нарощували виробництво, зросла з 20,2% до 27,7%. Проте частка тих, хто планує збільшення виробництва в найближчі 3–4 місяці, скоротилася до 29,2%.

У нових замовленнях зберігається спадний тренд. Середній термін забезпеченості замовленнями скоротився з 3,6 до 3,4 місяця. Частка підприємств, що працюють «з коліс», зросла до 30%, тоді як лише 7% компаній мають замовлення більш ніж на рік.

В експорті спостерігається схожа динаміка: про зростання поточних обсягів повідомили 28,6% підприємств, однак частка тих, хто очікує подальшого зростання, зменшилася до 34,5%.

Інфляційні очікування залишаються підвищеними. Менше підприємств фіксують зростання цін на сировину та готову продукцію, але більше очікують їхнього підвищення у найближчі три місяці.

Оцінки економічної політики уряду переважно нейтральні: їхня частка зросла до 68% — найвищого рівня за рік. Частка негативних оцінок скоротилася до 20%, тоді як позитивні залишаються стабільно низькими — 4% уже чотири місяці поспіль.

Зауважимо, український бізнес у 2025 році працював в умовах високої невизначеності, під тиском геополітики, кадрового дефіциту та технологічних викликів.