НБУ: економічна активність погіршилася в листопаді через енергодефіцит та атаки РФ

Національний банк України опублікував свіжий Макроекономічний та монетарний огляд, який фіксує погіршення ділових очікувань підприємств та окремих показників економічної активності в листопаді. Основними стримуючими факторами стали посилення атак Росії, зростання енергодефіциту та повільні темпи збирання врожаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Ділові настрої перейшли у від'ємну зону

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) опустився до -0,6 пункту в листопаді після поліпшення у вересні-жовтні. Погіршення відбулося внаслідок песимістичних прогнозів підприємств промисловості та будівництва, тоді як у торгівлі надалі переважали позитивні настрої. Водночас ділові настрої були кращими, ніж у листопаді минулого року.

Погіршилися й окремі індикатори економічної активності – зокрема, знизилася кількість реєстрацій компаній у низці галузей. Активність у транспортній галузі та окремих напрямках промисловості стримувалася через складну безпекову ситуацію та енергетичні проблеми.

Оборонні замовлення підтримують промисловість

Попри загальне погіршення показників, металургійне виробництво в жовтні продовжувало пожвавлюватися. Окремі підприємства підтримували високе завантаження потужностей і в листопаді, зокрема завдяки високим потребам оборонного сектору.

Значні оборонні замовлення також підтримували завантаження підприємств машинобудування – надалі зростало виробництво транспортних засобів. Натомість несприятлива міжнародна кон'юнктура продовжувала стримувати активність рудних підприємств.

Інфляція сповільнюється

Тривало сповільнення як загальної, так і базової інфляції: у жовтні вони становили 10,9% та 10,2% річних відповідно. За оцінками НБУ, у листопаді ці тенденції зберігалися. Подальшому зниженню інфляції сприяла передусім достатня пропозиція продовольства.

Ринок праці та зарплати

Зростання кількості резюме й надалі випереджало зростання кількості вакансій, що послаблювало тиск на ринку праці. Однак дефіцит робочої сили зберігався, тому зростання реальних зарплат тривало, хоча й уповільнювалося протягом року. Кількість мігрантів за кордоном збільшилася.

Рекордні резерви та торгівля

Дефіцит торгівлі товарами в жовтні дещо звузився завдяки зростанню експорту через надходження нового врожаю. Значні обсяги міжнародної допомоги сприяли досягненню рекордного рівня золотовалютних резервів – 49,5 млрд доларів на кінець місяця. У листопаді тривало їх нарощування.

Стабільність валютного ринку

Відносно жорсткі монетарні умови підтримували попит на гривневі інструменти та були важливим чинником збереження стійкої ситуації на валютному ринку. Чистий попит на безготівкову та готівкову іноземну валюту та її чистий продаж НБУ залишалися майже на рівні попереднього місяця.

Центральні банки провідних країн світу переважно утримували ставки без змін. Ціни на енергоносії поволі знижувалися з огляду на очікування надлишку пропозиції, тоді як ціни на вагомі експортні товари, за винятком олійних, коливалися в боковому тренді.

Нагадаємо, у вересні 2025 року бізнес в Україні відновив позитивні оцінки ділової активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,4 проти 49,0 у серпні та перевищив показник вересня 2024 року (48,7).