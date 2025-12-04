НБУ: экономическая активность ухудшилась в ноябре из-за энергодефицита и атак РФ

Национальный банк Украины опубликовал свежий макроэкономический и монетарный обзор, который фиксирует ухудшение деловых ожиданий предприятий и отдельных показателей экономической активности в ноябре. Основными сдерживающими факторами стали усиление атак России, рост энергодефицита и медленные темпы уборки урожая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Деловые настроения перешли в отрицательную зону

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) опустился до -0,6 пунктов в ноябре после улучшения в сентябре-октябре. Ухудшение произошло в результате пессимистических прогнозов предприятий промышленности и строительства, в то время как в торговле в дальнейшем преобладали положительные настроения. В то же время деловые настроения были лучше, чем в ноябре прошлого года.

Ухудшились и отдельные индикаторы экономической активности – в частности, снизилось количество регистраций компаний в ряде отраслей. Активность в транспортной отрасли и отдельных направлениях промышленности сдерживалась из-за сложной ситуации безопасности и энергетических проблем.

Оборонные заказы поддерживают промышленность

Несмотря на всеобщее ухудшение показателей, металлургическое производство в октябре продолжало оживляться. Отдельные предприятия поддерживали высокую загрузку мощностей и в ноябре, в частности, благодаря высоким потребностям оборонного сектора.

Значительные оборонные заказы также поддерживали загрузку предприятий машиностроения – в дальнейшем росло производство транспортных средств. Неблагоприятная международная конъюнктура продолжала сдерживать активность рудных предприятий.

Инфляция замедляется

Продолжалось замедление как общей, так и базовой инфляции: в октябре они составляли 10,9% и 10,2% годовых соответственно. По оценкам НБУ, в ноябре эти тенденции сохранялись. Дальнейшему снижению инфляции способствовало достаточное предложение продовольствия.

Рынок труда и зарплаты

Рост количества резюме и дальше опережал рост количества вакансий, что ослабляло давление на рынке труда. Однако дефицит рабочей силы сохранялся, поэтому рост реальных зарплат продолжался, хотя и замедлялся в течение года. Число мигрантов за границей увеличилось.

Рекордные резервы и торговля

Дефицит торговли товарами в октябре несколько сузился из-за роста экспорта из-за поступления нового урожая. Значительные объемы международной помощи способствовали достижению рекордного уровня золотовалютных резервов – 49,5 млрд. долларов на конец месяца. В ноябре продолжалось их наращивание.

Стабильность валютного рынка

Относительно жесткие монетарные условия поддерживали спрос на гривневые инструменты и являлись важным фактором сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту и ее чистую продажу НБУ оставались почти на уровне предыдущего месяца.

Центральные банки ведущих стран мира в основном удерживали ставки без изменений. Цены на энергоносители постепенно снижались ввиду ожидания избытка предложения, тогда как цены на весомые экспортные товары, за исключением масличных, колебались в боковом тренде.

Напомним, в сентябре 2025 года бизнес в Украине возобновил положительные оценки деловой активности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 50,4 против 49,0 в августе и превысил показатель сентября 2024 (48,7).