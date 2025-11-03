Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,79

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оценки деловой активности в октябре: торговля и строительство демонстрируют рост

нбу
Индекс ожиданий деловой активности подтверждает позитивные настроения бизнеса / НБУ

В октябре бизнес сохранил положительные оценки своей экономической деятельности. Поддержку оптимистическим настроениям оказали поступления международной финансовой помощи, устойчивый потребительский спрос, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, замедление темпов инфляции и стабильная ситуация на валютном рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

По данным индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), в октябре он составил 50,3 по сравнению с 50,4 в сентябре 2025 года и 49,4 в октябре 2024, что свидетельствует о сохранении оптимизма бизнеса.

В то же время на экономическую активность предприятий влияли сдерживающие развитие факторы: интенсивные обстрелы, разрушение энергетической и логистической инфраструктуры, энергодефицит, высокие затраты на восстановление, оплату труда и энергоресурсы, а также дефицит рабочей силы.

Торговля : восьмой месяц подряд демонстрирует положительные оценки деятельности; ИОДА выросла до 54,3 (с 54,0 в сентябре). Торговые компании ожидают увеличения объемов продаж и закупок товаров, хотя прогнозируют постепенное снижение торговой маржи.

Строительство : секторальный индекс поднялся до 53,3 (с 50,0 в сентябре) благодаря бюджетному финансированию инфраструктурных проектов и оживлению жилищного строительства. Предприятия ожидают увеличения заказов и закупок материалов.

Индекс составил 48,8 (49,1 в сентябре). Предприятия отмечают высокие затраты на восстановление и энергоносители и ожидают уменьшения новых заказов и запасов сырья, хотя сохраняют положительные ожидания объемов произведенной продукции.

Услуги : секторальный индекс составил 48,7 (49,4 в сентябре), респонденты прогнозируют уменьшение новых заказов, однако сохраняют оптимизм по объему предоставленных услуг.

Что касается рынка труда, то в строительстве и торговле ожидается рост численности работников, а в промышленности и секторе услуг предполагается сокращение персонала, самое существенное — в промышленности.

В общем, результаты опроса свидетельствуют о положительных, но сдержанных оценках бизнеса, где торговля и строительство демонстрируют наибольшую динамику роста, а промышленность и услуги – осторожные прогнозы из-за внешних рисков.

В сентябре 2025 года бизнес в Украине возобновил положительные оценки деловой активности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 50,4 против 49,0 в августе и превысил показатель сентября 2024 (48,7).

Автор:
Татьяна Гойденко