Бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во втором квартале

Украинский бизнес во втором квартале 2025 года сохранил положительные ожидания экономического роста на ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса руководителей компаний, обнародованные Национальным банком Украины.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) хоть и снизился до 103.1% (по сравнению со 108.2% в первом квартале) все еще остается в положительной зоне. Бизнес ожидает роста производства, улучшения финансового положения предприятий и стабилизации макроэкономической ситуации в стране.

Инфляционные ожидания улучшились: ожидаемая годовая инфляция впервые за год снизилась до 10.9% (ранее – 11.5%). Уменьшилась и доля компаний, ожидающих инфляцию более 15%.

Курсовые ожидания улучшились третий квартал подряд: средний ожидаемый курс через 12 месяцев – 43.84 грн/доллар (ранее – 44.23).

Финансовое состояние предприятий пока оценивается несколько хуже (баланс ответов – минус 5.3%), однако ожидания будущего остаются положительными (2.4%).

Инвестиции : положительная динамика сохраняется в отношении затрат на машины и оборудование, однако ожидания строительных инвестиций ухудшились.

Трудоустройство : бизнес усилил пессимизм по росту числа работников (баланс – минус 4.4%), несмотря на ожидаемый рост в строительстве и добывающей отрасли.

Зарплаты : предприятия ожидают замедления темпов роста затрат на оплату труда (баланс – 49.8% против 60.1% в предыдущем квартале).

Кроме того, доля компаний, планирующих привлекать банковские кредиты, несколько уменьшилась до 33.9%. Среди основных барьеров для кредитования высокие ставки (47.7%) и наличие альтернативных источников финансирования (43.6%).

Опрос свидетельствует, что, несмотря на влияние военных действий, украинский бизнес продолжает адаптироваться, сохраняет веру в развитие собственного дела и демонстрирует сдержанный оптимизм по экономике страны.

Напомним, в июне 2025 года предприятия Украины оценили деловую активность на уровне предыдущего месяца, однако значительно лучше, чем в июне 2024 года.