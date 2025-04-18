Нехватка рабочей силы стала главной проблемой для бизнеса в марте — опрос

В марте 2025 года нехватка кадров из-за мобилизации и выезда работников за границу стала наибольшим препятствием для ведения бизнеса в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) среди 475 промышленных предприятий.

По данным опроса, 65% предпринимателей назвали именно нехватку рабочей силы основной проблемой. Для сравнения, в феврале этот показатель равнялся 64%. Как отмечает старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел, проблема нехватки кадров остается на первых позициях уже несколько месяцев подряд.

На второе место в марте вышла проблема безопасности – 53% предпринимателей заявили, что работать стало опасно. Третьей по важности проблемой стал рост цен на сырье, материалы и товары – его отметили 48% респондентов.

Зато опасения по поводу перебоев с электроэнергией заметно уменьшились. Только 9% опрошенных в марте назвали это препятствием, тогда как в феврале таких было 18%.

Что касается оценок правительственной политики по поддержке бизнеса, только 2% респондентов дали положительную оценку. Это еще ниже, чем год назад, когда таковых было 8%. Большинство предприятий (65%) оценивают политику как нейтральную, а почти четверть (23%) негативно. Как отмечают в ИЭД, негативное отношение превалирует с лета 2023 года.

Добавим, в первом квартале 2025 года украинский бизнес существенно улучшил ожидания деловой активности на ближайшие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий вырос до 108,2% против 101,8% в четвертом квартале 2024, что свидетельствует о растущем оптимизме среди предпринимателей.

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey от ИЭД принимают участие около 300 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.