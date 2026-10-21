Карта боевых действий в Украине на 21 октября 2026 года

Продолжается 1701-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 302 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9757 дронов-камикадзе и совершили 2735 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 13 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсалевка, Кореньок, Товстодубово, Уланово, Рогизное, Нескучное, Бачевск, Хреновка, Волфино, Казачье, Суходол, Волковка, Лужки, Горки, Фотовиж, Зноб-Новгородское, Сумское, Заречное; Михальчина-Слобода Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Пустогород.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район скопления живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара, применив шесть КАБ, совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Терново, Избицкое, Старица, Благодатное, Симиновка, Волчанские Хутора, Захаровка, Охримовка, Волоховское, Ольховатка и Чугуновка.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки и Малой Шапковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили три штурмовых действия, в частности в сторону населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении противник совершил девять атак в районах населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Ореховатка и Юрковка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 37 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николаяполья, Новопавловки, Грузского, Приюта, Доброполья, Свободного, Колодца и Кучерового Яра.

Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Ганновка, Дорожное, Новый Донбасс, Краснополье, Белицкое, Сергеевка, Мирное, Молодецкое, Новопавловка и Муравка.

На Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Мирного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 20 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Ровно, Косовцево, Терноватое, Верхняя Терса, Горькое, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Новояковловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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