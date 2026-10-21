Втрати ворога станом на 21 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 820 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1701 добу повномасштабної війни становлять 1 570 540 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 570 540 (+1 820) осіб;

танків – 12 436 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 25 586 (+16) од.;

артилерійських систем – 51 403 (+44) од.;

РСЗВ – 2 228 (+1) од.;

засобів ППО – 1 716 (+2) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 990 (+4) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 573 392 (+1 820) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 165 278 (+407) од.;

спеціальної техніки – 4 844 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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