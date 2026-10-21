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Потери врага по состоянию на 21 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1820 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1701 день полномасштабной войны составляют 1 570 540 человек.
Потери России в войне на 21 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 октября потеряла:
- личного состава – около 1 570 540 (+1 820) человек;
- танков – 12 436 (+11) ед;
- боевых бронированных машин – 25 586 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 51 403 (+44) ед;
- РСЗО – 2 228 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1 716 (+2) ед;
- самолетов – 449 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 990 (+4) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 573 392 (+1 820) ед;
- крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 165 278 (+407) ед;
- специальной техники – 4 844 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 150 враждебных БпЛА типа Shahed (из них – 63 реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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