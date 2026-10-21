Потери врага по состоянию на 21 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1820 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1701 день полномасштабной войны составляют 1 570 540 человек.

Потери России в войне на 21 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 октября потеряла:

личного состава – около 1 570 540 (+1 820) человек;

танков – 12 436 (+11) ед;

боевых бронированных машин – 25 586 (+16) ед;

артиллерийских систем – 51 403 (+44) ед;

РСЗО – 2 228 (+1) ед.;

средств ПВО – 1 716 (+2) ед;

самолетов – 449 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 990 (+4) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 573 392 (+1 820) ед;

крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 165 278 (+407) ед;

специальной техники – 4 844 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 150 враждебных БпЛА типа Shahed (из них – 63 реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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