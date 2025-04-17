Бизнес улучшил деловые ожидания и прогнозирует активизацию производства в Украине

В первом квартале 2025 года украинский бизнес существенно улучшил ожидания деловой активности на ближайшие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 670 предприятий, проведенного Национальным банком Украины.

Респонденты из 13 областей, представители всех видов экономической деятельности и предприятия разного масштаба прогнозируют активизацию производства товаров и услуг. Наибольшие надежды на рост выражали крупные предприятия, перерабатывающие компании и экспортеры.

Несмотря на умеренный рост инфляционных ожиданий – до 11,5% против 10,3% в предыдущем квартале – стабилизировались прогнозы по валютному курсу. Бизнес ожидает средний курс 44,23 грн/долл. США в течение года, что несколько ниже предыдущего прогноза (44,42 грн/долл. США).

Впервые за год предприятия положительно оценили перспективы финансово-экономического развития. Наиболее оптимистичными были представители строительства и перерабатывающей промышленности. В то же время в сфере торговли, транспорта и связи ожидания остаются пессимистическими.

Респонденты почти всех секторов ожидают роста объемов реализации продукции, особенно в аграрном секторе и промышленности. Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, также рассчитывают на их увеличение — в частности, в энергетике, водоснабжении и добывающей промышленности.

Оценки занятости демонстрируют постепенное смягчение. Предприятия в строительстве, агросекторе и промышленности ожидают роста количества работников, а в торговле, энергетике и транспорте — ожидания остаются отрицательными.

Бизнес также прогнозирует повышение затрат на оплату труда, увеличение потребности в кредитах, однако доля предприятий, планирующих брать кредиты, не изменилась и составляет 35,2%. Преимущество по-прежнему отдается гривневым кредитам — 80,9%.

Несмотря на общее улучшение настроений, ключевыми барьерами для развития остаются война и нехватка квалифицированных кадров, которая с каждым кварталом становится все более ощутимой.

В то же время Индекс возобновления деловой активности в Украине в феврале снизился до нуля, что стало самым плохим показателем за последние два месяца. При этом производственные планы предприятий на ближайшие три месяца продолжают расти второй месяц подряд.