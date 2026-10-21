Открытые данные в Украине: какие ограничения ввели и как они влияют на проверку бизнеса

За последний год в Украине частично восстановили публикацию данных Единого государственного реестра, но вместе с тем ограничили доступ к ряду других государственных наборов. Среди них — информация об оборонных компаниях, декларациях должностных лиц и транспортных средствах. Налоговые данные, закрытые после начала полномасштабной войны, до сих пор не вернули в открытый доступ.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Opendatbote.

Прошло 11 лет после принятия постановления Кабинета Министров №835, которое определяет порядок обнародования публичной информации в форме открытых данных. В настоящее время государственные наборы данных стали важным инструментом для бизнеса, журналистов и граждан. Однако после начала полномасштабной войны доступ к части информации был ограничен, а некоторые данные до сих пор не вернули в открытый доступ.

Какие открытые данные вернули в 2026 году

Одним из ключевых изменений стало возобновление публикации информации из Единого государственного реестра. В то же время, набор остается неполным: в нем не отображаются контактные сведения, адреса и коды видов экономической деятельности (КВЭД) компаний и физических лиц-предпринимателей.

Таким образом, доступ к реестру восстановили только частично. Другие ключевые наборы данных за последний год претерпели новые ограничения.

Какие государственные данные стали менее доступны

Информация об оборонных предприятиях. В октябре 2025 года на платформах, работающих с открытыми данными, было ограничено отображение сведений о компаниях военно-промышленного комплекса. Решения объяснили необходимостью защитить предприятия оборонной отрасли.

Статистика по СЗЧ и дезертирству. В декабре 2025 года Офис Генерального прокурора перестал публиковать статистику уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением воинской части и дезертирством. Ранее эти сведения позволяли отслеживать количество зарегистрированных уголовных производств и изменения показателей во времени.

Декларации должностных лиц. По состоянию на июль 2026 года от публичного доступа скрыли около 500 тысяч деклараций, касающихся около 99 тысяч декларантов. По данным НАПК, более половины этих деклараций принадлежит военнослужащим, еще примерно 17% — представителям Национальной полиции.

В то же время, процедура пересмотра необходимости таких ограничений остается неурегулированной должным образом. НАПК не имеет полномочий самостоятельно проверять, сохраняются ли основания для закрытия конкретной декларации. Это должен делать орган, по обращению которого доступ к нему был ограничен.

Данные о транспортных средствах. В августе 2026 года из открытого набора МВД убрали информацию о государственных номерных знаках автомобилей. Главный сервисный центр МВД ссылается на приказ №64/ОД от 15 июня 2026 г. и приказ №67/ОД от 29 июня 2026 г., которым внесли изменения в предыдущий документ. Однако в этих приказах не объясняется почему решили изъять номерные знаки из набора.

Соответствующие причины не обнародовали и после обращения Опендатабота. Сам набор данных продолжает обновляться, однако отсутствие номерных знаков затрудняет идентификацию конкретных автомобилей и проверку истории через сервисы, которые использовали эти сведения.

Какие данные остаются закрытыми с 2022 года

Часть ограничений действует еще с начала полномасштабного вторжения. В частности, Государственная налоговая служба закрыла доступ к открытым наборам о налоговых долгах, плательщиках налога на добавленную стоимость и едином налоге.

До войны эта информация помогала компаниям проверять налоговый статус потенциальных и действующих партнеров. Журналисты и аналитики могли использовать его для исследования задолженности бизнеса перед государством.

Ограничения доступа к государственной информации преимущественно обосновывают соображениями безопасности. В то же время, закрытие данных усложняет не только публичный контроль, но и повседневные бизнес-процессы. В частности, отсутствие сведений о налоговых долгах и статусе налогоплательщиков уменьшает возможности для проверки контрагентов.

Итак, за 11 лет открытые данные стали обычным инструментом взаимодействия с государством, однако полномасштабная война существенно изменила объем информации, доступной общественности. Даже там, где публикация была возобновлена, доступ к отдельным сведениям остается ограниченным.

Напомним, открытые государственные данные уже создают для украинской экономики эффект почти на 27 млрд грн. На их основе работает более 120 коммерческих и общественных сервисов, а данные из государственного портала используют, в частности, для обучения большой украинской языковой модели.