Ринок відкритих даних в Україні оцінюють майже у 27 млрд грн

Відкриті державні дані вже створюють для української економіки ефект майже на 27 млрд грн. На їх основі працюють понад 120 комерційних і громадських сервісів, а дані з державного порталу використовують, зокрема, для навчання великої української мовної моделі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Відкриті дані — це інформація, яку державні органи публікують у форматах, придатних для автоматичної обробки. Бізнес може використовувати її для створення продуктів, перевірки контрагентів, аналітики, транспортних сервісів та інших послуг.

На таких даних, зокрема, працюють сервіси YouControl, Opendatabot та EasyWay. Загалом в Україні налічується понад 120 сервісів від бізнесу та громадських організацій, які використовують відкриті державні набори даних.

За словами керівниці експертної групи розвитку сфери відкритих даних Мінцифри Яніни Любивої, портал data.gov.ua також став джерелом інформації для навчання великої української мовної моделі.

Таким чином, державні реєстри та набори даних стають не лише інструментом прозорості, а й ресурсом для створення комерційних цифрових продуктів та розвитку технологій штучного інтелекту.

Водночас частина державних реєстрів після початку повномасштабної війни залишається обмеженою з міркувань безпеки. Мінцифра працює над відновленням доступу до окремих наборів та адаптацією українських правил роботи з даними до законодавства ЄС.

Нагадаємо, раніше економічний ефект відкритих даних в Україні оцінювали у 26,8 млрд грн. Компанії, для яких такі дані є основою бізнес-моделі, заробляли близько 2 млрд грн на рік.