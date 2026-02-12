- Категорія
Економічний ефект використання відкритих даних в Україні сягнув майже 27 млрд грн: деталі
Україна посідає четверте місце за рівнем зрілості відкритих даних (Open Data Maturity) серед 36 країн Європи. Згідно з дослідженням Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), прямий економічний ефект від використання публічної інформації в країні сягнув 26,8 млрд гривень.
про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Завдяки відкритим даним українська економіка отримала мільярдні надходження, а бізнес — можливість прозоро розвиватися", — зазначили у відомстві.
Економічні показники
Ядром ринку стали компанії, для яких відкриті дані
є основою бізнес-моделі та єдиним або визначальним джерелом доходу.
Вони заробляють близько 2 млрд грн на рік. Проте загальна цінність
для всієї економіки у 13 разів більша.
Відкриті дані використовує бізнес у різних секторах економіки:
- послуги — 75%;
- виробництво металу та металообробка — 69%;
- торгівля — 67%;
- сільське господарство — 62%;
- харчова промисловість — 57%.
В Україні функціонують 128 активних проєктів, які допомагають громадянам та компаніям отримувати достовірну інформацію. У 2022 році, попри тимчасове закриття частини реєстрів через безпекові ризики, ринок перейшов на гібридні моделі даних для забезпечення безперервного комплаєнсу та перевірки контрагентів.
Сфери застосування
Відкрита інформація є критичним елементом прозорості та використовується для:
- перевірки бенефіціарів та виявлення зв’язків із підсанкційними країнами (РФ, Білорусь, Іран);
- контролю за використанням державних коштів та проведення прозорих публічних закупівель;
- проведення юридичної та фінансової аналітики.
Нагадаємо, у березні рейтинг якості відкритих даних в Україні склав лише 44%. Державні реєстри, що повинні бути публічними за законом, були частково закритими.