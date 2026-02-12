Економічний ефект використання відкритих даних в Україні сягнув майже 27 млрд грн: деталі

Україна посідає четверте місце за рівнем зрілості відкритих даних (Open Data Maturity) серед 36 країн Європи. Згідно з дослідженням Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), прямий економічний ефект від використання публічної інформації в країні сягнув 26,8 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Завдяки відкритим даним українська економіка отримала мільярдні надходження, а бізнес — можливість прозоро розвиватися", — зазначили у відомстві.

Економічні показники

Ядром ринку стали компанії, для яких відкриті дані є основою бізнес-моделі та єдиним або визначальним джерелом доходу. Вони заробляють близько 2 млрд грн на рік. Проте загальна цінність для всієї економіки у 13 разів більша.



Відкриті дані використовує бізнес у різних секторах економіки:

послуги — 75%;

виробництво металу та металообробка — 69%;

торгівля — 67%;

сільське господарство — 62%;

харчова промисловість — 57%.

В Україні функціонують 128 активних проєктів, які допомагають громадянам та компаніям отримувати достовірну інформацію. У 2022 році, попри тимчасове закриття частини реєстрів через безпекові ризики, ринок перейшов на гібридні моделі даних для забезпечення безперервного комплаєнсу та перевірки контрагентів.

Сфери застосування

Відкрита інформація є критичним елементом прозорості та використовується для:

перевірки бенефіціарів та виявлення зв’язків із підсанкційними країнами (РФ, Білорусь, Іран);

контролю за використанням державних коштів та проведення прозорих публічних закупівель;

проведення юридичної та фінансової аналітики.

Нагадаємо, у березні рейтинг якості відкритих даних в Україні склав лише 44%. Державні реєстри, що повинні бути публічними за законом, були частково закритими.