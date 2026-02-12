Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,28

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Економічний ефект використання відкритих даних в Україні сягнув майже 27 млрд грн: деталі

робота, жінка, ноутбук
Відкриті дані допомагають Україні зростати навіть під час війни. / Freepik

Україна посідає четверте місце за рівнем зрілості відкритих даних (Open Data Maturity) серед 36 країн Європи. Згідно з дослідженням Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), прямий економічний ефект від використання публічної інформації в країні сягнув 26,8 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Завдяки відкритим даним українська економіка отримала мільярдні надходження, а бізнес — можливість прозоро розвиватися", — зазначили у відомстві.

Економічні показники

Ядром ринку стали компанії, для яких відкриті дані є основою бізнес-моделі та єдиним або визначальним джерелом доходу. Вони заробляють близько 2 млрд грн на рік. Проте загальна цінність для всієї економіки у 13 разів більша.

Відкриті дані використовує бізнес у різних секторах економіки:

  • послуги — 75%; 
  • виробництво металу та металообробка — 69%; 
  • торгівля — 67%; 
  • сільське господарство — 62%; 
  • харчова промисловість — 57%.

В Україні функціонують 128 активних проєктів, які допомагають громадянам та компаніям отримувати достовірну інформацію. У 2022 році, попри тимчасове закриття частини реєстрів через безпекові ризики, ринок перейшов на гібридні моделі даних для забезпечення безперервного комплаєнсу та перевірки контрагентів.

Сфери застосування

Відкрита інформація є критичним елементом прозорості та використовується для:

  • перевірки бенефіціарів та виявлення зв’язків із підсанкційними країнами (РФ, Білорусь, Іран); 
  • контролю за використанням державних коштів та проведення прозорих публічних закупівель; 
  • проведення юридичної та фінансової аналітики.

Нагадаємо, у березні рейтинг якості відкритих даних в Україні склав лише 44%. Державні реєстри, що повинні бути публічними за законом, були частково закритими.

Автор:
Тетяна Ковальчук