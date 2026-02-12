- Категория
Экономический эффект использования открытых данных в Украине составил почти 27 млрд грн: детали
Украина занимает четвертое место по уровню зрелости открытых данных (Open Data Maturity) среди 36 стран Европы. Согласно исследованию Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), прямой экономический эффект от использования публичной информации в стране составил 26,8 млрд гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Благодаря открытым данным украинская экономика получила миллиардные поступления, а бизнес - возможность прозрачно развиваться", - отметили в ведомстве.
Экономические показатели
Ядром рынка стали компании, для которых открытые данные являются основой бизнес модели и единственным или определяющим источником дохода. Они зарабатывают около 2 млрд грн в год. Однако общая ценность для всей экономики в 13 раз больше.
Открытые данные использует бизнес в разных секторах экономики:
- услуги - 75%;
- производство металла и металлообработка - 69%;
- торговля - 67%;
- сельское хозяйство - 62%;
- пищевая промышленность – 57%.
В Украине функционируют 128 активных проектов, помогающих гражданам и компаниям получать достоверную информацию. В 2022 году, несмотря на временное закрытие части реестров из-за риска безопасности, рынок перешел на гибридные модели данных для обеспечения непрерывного комплаенса и проверки контрагентов.
Сферы применения
Открытая информация является критическим элементом прозрачности и используется для:
- проверки бенефициаров и выявление связей с подсанкционными странами (РФ, Белоруссия, Иран);
- контроля за использованием государственных средств и проведение прозрачных публичных закупок;
- проведение юридической и финансовой аналитики.
Напомним, в марте рейтинг качества открытых данных в Украине составил лишь 44%. Государственные реестры, которые должны быть публичными по закону, были частично закрытыми .