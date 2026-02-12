Запланована подія 2

Читати українською

Экономический эффект использования открытых данных в Украине составил почти 27 млрд грн: детали

работа, женщина, ноутбук
Открытые данные помогают Украине расти даже во время войны. / Freepik

Украина занимает четвертое место по уровню зрелости открытых данных (Open Data Maturity) среди 36 стран Европы. Согласно исследованию Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), прямой экономический эффект от использования публичной информации в стране составил 26,8 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Благодаря открытым данным украинская экономика получила миллиардные поступления, а бизнес - возможность прозрачно развиваться", - отметили в ведомстве.

Экономические показатели

Ядром рынка стали компании, для которых открытые данные являются основой бизнес модели и единственным или определяющим источником дохода. Они зарабатывают около 2 млрд грн в год. Однако общая ценность для всей экономики в 13 раз больше.

Открытые данные использует бизнес в разных секторах экономики:

  • услуги - 75%;
  • производство металла и металлообработка - 69%;
  • торговля - 67%;
  • сельское хозяйство - 62%;
  • пищевая промышленность – 57%.

В Украине функционируют 128 активных проектов, помогающих гражданам и компаниям получать достоверную информацию. В 2022 году, несмотря на временное закрытие части реестров из-за риска безопасности, рынок перешел на гибридные модели данных для обеспечения непрерывного комплаенса и проверки контрагентов.

Сферы применения

Открытая информация является критическим элементом прозрачности и используется для:

  • проверки бенефициаров и выявление связей с подсанкционными странами (РФ, Белоруссия, Иран);
  • контроля за использованием государственных средств и проведение прозрачных публичных закупок;
  • проведение юридической и финансовой аналитики.

Напомним, в марте рейтинг качества открытых данных в Украине составил лишь 44%. Государственные реестры, которые должны быть публичными по закону, были частично закрытыми .

Автор:
Татьяна Ковальчук