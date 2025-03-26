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Реестры в Украине остаются полузакрытыми: прозрачность данных снизилась до 44%
В 2025 году рейтинг качества открытых данных в Украине составляет всего 44%. Государственные реестры, которые должны быть публичными по закону, остаются частично закрытыми и не соответствуют международным стандартам.
Об этом свидетельствуют данные Опендатамедиа.
О показателе открытости
Перед полномасштабным вторжением РФ показатель открытости данных в Украине составил 57,6%.
Война откинула страну на 6 лет назад в вопросах прозрачности и доступа к публичной информации. В первые дни вторжения государство закрыло реестры для защиты данных от врага.
Лучше всего закон об открытых данных выполняют: Верховная Рада, Государственная судебная администрация и Министерство внутренних дел, регулярно публикуя необходимую информацию.
В то же время наиболее закрытыми остаются:
- Государственная налоговая служба;
- Пенсионный фонд;
- Моторное транспортное страховое бюро;
- Министерство социальной политики;
- Министерство экономики.
"Обновление реестров" оказалось атакой из РФ
Напомним, что днем 19 декабря 2024 года Министерство цифровой трансформации заявило, что часть электронных сервисов временно не работает якобы из-за "обновления государственных реестров". Было заявлено, что государственное предприятие "Национальные информационные системы" производит "технические работы".
Впоследствии Минюст уже заявил, что речь идет о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры.
На самом деле позже стало известно о самой масштабной внешней кибератаке на государственные реестры Украины за последнее время. Атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.