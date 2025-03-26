Реєстри в Україні залишаються напівзакритими: прозорість даних знизилася до 44%

У 2025 році рейтинг якості відкритих даних в Україні складає лише 44%. Державні реєстри, що повинні бути публічними за законом, досі залишаються частково закритими і не відповідають міжнародним стандартам.

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Про це свідчать дані Опендатамедіа.

Про показник відкритості

Перед повномасштабним вторгненням РФ показник відкритості даних в Україні становив 57,6%.

Війна відкинула країну на 6 років у питаннях прозорості та доступу до публічної інформації. У перші дні вторгнення держава закрила реєстри для захисту даних від ворога.

Найкраще закон про відкриті дані виконують: Верховна Рада, Державна судова адміністрація та Міністерство внутрішніх справ, регулярно публікуючи необхідну інформацію.

Водночас найбільш закритими залишаються:

Державна податкова служба;

Пенсійний фонд;

Моторне транспортне страхове бюро;

Міністерство соціальної політики;

Міністерство економіки.

"Оновлення реєстрів" виявилося атакою з РФ

Нагадаємо, що вдень 19 грудня 2024 року Міністерство цифрової трансформації заявило, що частина електронних сервісів тимчасово не працює нібито через "оновлення державних реєстрів". Було заявлено, що державне підприємство "Національні інформаційні системи" проводить "технічні роботи".

Згодом Мін'юст вже заявив, що йдеться про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри.

Насправді пізніше стало відомо про наймасштабнішу зовнішню кібератаку на державні реєстри України за останній час. Атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.