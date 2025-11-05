Встроенный ИИ и качественные данные: Госстат запустил новый цифровой портал

Государственная служба статистики представила новый цифровой портал, который трансформирует организацию в современную и инновационную структуру, работающую для правительства, бизнеса и граждан в едином пространстве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам команды Госстата, цель портала — превратить государственную статистику в современную ИТ data-компанию, где данные доступны, актуальны и работают в реальном времени для принятия решений.

Новая платформа обеспечивает:

Единая база статистических данных — от сбора и обработки до распространения информации;

Удобный интерфейс – быстрый поиск, фильтры, интерактивные дашборды и динамические таблицы для аналитиков, журналистов и бизнеса;

Встроенный ИИ-ассистент StatGPT — первый в Украине помощник для работы с официальной статистикой, отвечающий на запросы на украинском и английском языках;

API для автоматического получения данных позволяет обновлять информацию в реальном времени.

Проект цифровой трансформации реализуется при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа, и предполагает тесное сотрудничество с международными партнерами и донорами.

Новая платформа позволяет правительству, бизнесу и гражданам быстро получать необходимые данные и использовать их для эффективного принятия решений, превращая цифры в практический инструмент.

Отметим, что в августе Минцифры обнародовало результаты цифровизации регионов и территориальных общин за второй квартал 2025 года. Полученные данные свидетельствуют о значительном прогрессе: по сравнению с первым кварталом средний показатель Индекса цифровой трансформации как регионов, так и общин заметно вырос.