- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Встроенный ИИ и качественные данные: Госстат запустил новый цифровой портал
Государственная служба статистики представила новый цифровой портал, который трансформирует организацию в современную и инновационную структуру, работающую для правительства, бизнеса и граждан в едином пространстве.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По словам команды Госстата, цель портала — превратить государственную статистику в современную ИТ data-компанию, где данные доступны, актуальны и работают в реальном времени для принятия решений.
Новая платформа обеспечивает:
- Единая база статистических данных — от сбора и обработки до распространения информации;
- Удобный интерфейс – быстрый поиск, фильтры, интерактивные дашборды и динамические таблицы для аналитиков, журналистов и бизнеса;
- Встроенный ИИ-ассистент StatGPT — первый в Украине помощник для работы с официальной статистикой, отвечающий на запросы на украинском и английском языках;
- API для автоматического получения данных позволяет обновлять информацию в реальном времени.
Проект цифровой трансформации реализуется при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа, и предполагает тесное сотрудничество с международными партнерами и донорами.
Новая платформа позволяет правительству, бизнесу и гражданам быстро получать необходимые данные и использовать их для эффективного принятия решений, превращая цифры в практический инструмент.
Отметим, что в августе Минцифры обнародовало результаты цифровизации регионов и территориальных общин за второй квартал 2025 года. Полученные данные свидетельствуют о значительном прогрессе: по сравнению с первым кварталом средний показатель Индекса цифровой трансформации как регионов, так и общин заметно вырос.