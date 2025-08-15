- Категория
Индекс цифровой трансформации: каких результатов достигли регионы и общины во втором квартале
Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты цифровизации регионов и территориальных общин за второй квартал 2025 года. Полученные данные свидетельствуют о значительном прогрессе: по сравнению с первым кварталом средний показатель Индекса цифровой трансформации как регионов, так и общин заметно вырос.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.
Цифровая трансформация регионов
Средний показатель Индекса цифровой трансформации регионов вырос с 30 до 38 баллов из 100 возможных. Лидерами стали :
- Львовская область - 54 балла ;
- Днепропетровская - 52 балла ;
- Полтавская - 50 баллов.
В регионах наблюдается стабильный прогресс в цифровизации публичных услуг, развитии цифровой инфраструктуры и повышении цифровых навыков населения.
Цифровая трансформация общин
Средний индекс цифровой трансформации общин также вырос — с 16 до 27 баллов из 100. В лидерах второго квартала следующие общины Украины:
- Криворожская - с индексом 74 балла;
- Днепровская - 70 баллов;
- Днепропетровской области - 69 баллов;
- Тернопольская - 69 баллов;
- Ужгородская - 68 баллов;
- Винницкая – 68 баллов.
Как отметили в Минцифре, общества демонстрируют сильные позиции в цифровизации публичных услуг, развитии цифровых навыков и инфраструктуры, однако цифровая экономика остается самой слабой составляющей.
Дополнительные успехи
Среди дополнительных достижений за второй квартал:
- назначен 131 цифровой лидер в общинах;
- 90% работников местного самоуправления имеют рабочие компьютеры;
- 712 общин ввели электронный документооборот.
В измерении приняли участие 24 области и 1265 общин, позволяющих получить полную картину цифровой трансформации страны.
Раньше в Минцифры обнародовали результаты работы в 2024 году по индексу цифровой трансформации регионов с целью оценить эффективность работы CDTO (руководителей по цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. Лидером цифровой трансформации стала Львовская область.