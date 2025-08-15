Запланована подія 2

Индекс цифровой трансформации: каких результатов достигли регионы и общины во втором квартале

ноутбук, цифровизация
Индекс цифровизации регионов Украины: результаты ІІ квартала. / Freepik

Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты цифровизации регионов и территориальных общин за второй квартал 2025 года. Полученные данные свидетельствуют о значительном прогрессе: по сравнению с первым кварталом средний показатель Индекса цифровой трансформации как регионов, так и общин заметно вырос.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Цифровая трансформация регионов

Средний показатель Индекса цифровой трансформации регионов вырос с 30 до 38 баллов из 100 возможных. Лидерами стали :

  • Львовская область - 54 балла ;
  • Днепропетровская - 52 балла ;
  • Полтавская - 50 баллов.

В регионах наблюдается стабильный прогресс в цифровизации публичных услуг, развитии цифровой инфраструктуры и повышении цифровых навыков населения.

Цифровая трансформация общин

Средний индекс цифровой трансформации общин также вырос — с 16 до 27 баллов из 100. В лидерах второго квартала следующие общины Украины:

  • Криворожская - с индексом 74 балла;
  • Днепровская - 70 баллов;
  • Днепропетровской области - 69 баллов;
  • Тернопольская - 69 баллов;
  • Ужгородская - 68 баллов;
  • Винницкая – 68 баллов.

Как отметили в Минцифре, общества демонстрируют сильные позиции в цифровизации публичных услуг, развитии цифровых навыков и инфраструктуры, однако цифровая экономика остается самой слабой составляющей.

Дополнительные успехи

Среди дополнительных достижений за второй квартал:

  • назначен 131 цифровой лидер в общинах;
  • 90% работников местного самоуправления имеют рабочие компьютеры;
  • 712 общин ввели электронный документооборот.

В измерении приняли участие 24 области и 1265 общин, позволяющих получить полную картину цифровой трансформации страны.

Раньше в Минцифры обнародовали результаты работы в 2024 году по индексу цифровой трансформации регионов с целью оценить эффективность работы CDTO (руководителей по цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. Лидером цифровой трансформации стала Львовская область.

Татьяна Ковальчук