Індекс цифрової трансформації: яких результатів досягли регіони та громади у другому кварталі
Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати цифровізації регіонів та територіальних громад за другий квартал 2025 року. Отримані дані свідчать про значний прогрес: порівняно з першим кварталом, середній показник Індексу цифрової трансформації як регіонів, так і громад помітно зріс.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.
Цифрова трансформація регіонів
Середній показник Індексу цифрової трансформації регіонів зріс із 30 до 38 балів зі 100 можливих. Лідерами стали:
- Львівська область — 54 бали;
- Дніпропетровська — 52 бали;
- Полтавська — 50 балів.
У регіонах спостерігається стабільний прогрес у цифровізації публічних послуг, розвитку цифрової інфраструктури та підвищенні цифрових навичок населення.
Цифрова трансформація громад
Середній Індекс цифрової трансформації громад також зріс — із 16 до 27 балів зі 100. У лідерах другого кварталу наступні громади України:
- Криворізька — з індексом 74 бали;
- Дніпровська — 70 балів;
- Дніпропетровської області — 69 балів;
- Тернопільська — 69 балів;
- Ужгородська — 68 балів;
- Вінницька — 68 балів.
Як зазначили у Мінцифри, громади демонструють сильні позиції в цифровізації публічних послуг, розвитку цифрових навичок та інфраструктури, проте цифрова економіка лишається найслабшою складовою.
Додаткові успіхи
Серед додаткових досягнень за другий квартал:
- призначено 131 цифрового лідера в громадах;
- 90% працівників місцевого самоврядування мають робочі комп'ютери;
- 712 громад запровадили електронний документообіг.
У вимірюванні взяли участь 24 області та 1265 громад, що дозволяє отримати повну картину цифрової трансформації країни.
Раніше у Мінцифри оприлюднили результати роботи у 2024 році за індексом цифрової трансформації регіонів, щоб оцінити ефективність роботи CDTO (керівників з цифрової трансформації) і цифрових команд ОВА. Лідером цифрової трансформації стала Львівська область.