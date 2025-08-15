Індекс цифрової трансформації: яких результатів досягли регіони та громади у другому кварталі

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати цифровізації регіонів та територіальних громад за другий квартал 2025 року. Отримані дані свідчать про значний прогрес: порівняно з першим кварталом, середній показник Індексу цифрової трансформації як регіонів, так і громад помітно зріс.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Цифрова трансформація регіонів

Середній показник Індексу цифрової трансформації регіонів зріс із 30 до 38 балів зі 100 можливих. Лідерами стали:

Львівська область — 54 бали ;

54 бали Дніпропетровська — 52 бали ;

Полтавська — 50 балів.

У регіонах спостерігається стабільний прогрес у цифровізації публічних послуг, розвитку цифрової інфраструктури та підвищенні цифрових навичок населення.

Цифрова трансформація громад

Середній Індекс цифрової трансформації громад також зріс — із 16 до 27 балів зі 100. У лідерах другого кварталу наступні громади України:

Криворізька — з індексом 74 бали;

Дніпровська — 70 балів;

Дніпропетровської області — 69 балів;

Тернопільська — 69 балів;

Ужгородська — 68 балів;

Вінницька — 68 балів.

Як зазначили у Мінцифри, громади демонструють сильні позиції в цифровізації публічних послуг, розвитку цифрових навичок та інфраструктури, проте цифрова економіка лишається найслабшою складовою.

Додаткові успіхи

Серед додаткових досягнень за другий квартал:

призначено 131 цифрового лідера в громадах;

90% працівників місцевого самоврядування мають робочі комп'ютери;

712 громад запровадили електронний документообіг.

У вимірюванні взяли участь 24 області та 1265 громад, що дозволяє отримати повну картину цифрової трансформації країни.

Раніше у Мінцифри оприлюднили результати роботи у 2024 році за індексом цифрової трансформації регіонів, щоб оцінити ефективність роботи CDTO (керівників з цифрової трансформації) і цифрових команд ОВА. Лідером цифрової трансформації стала Львівська область.