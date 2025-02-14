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Яких результатів цифрового розвитку досягли регіони України у 2024 році — результати дослідження

Яких результатів цифрового розвитку досягли регіони України у 2024 році — результати дослідження
Як розвивається цифровізація України. Ілюстративне фото: freepik

У Мінцифри підсумували результати роботи у 2024 році за індексом цифрової трансформації регіонів, щоб оцінити ефективність роботи CDTO (керівників з цифрової трансформації) і цифрових команд ОВА. Лідером цифрової трансформації стала Львівська область.

По це йдеться у дослідженні Міністерства цифрової трансформації України.

Індекс цифрової трансформації регіонів 2024 є третім публічним виданням вимірювання рівня цифрової трансформації регіонів України та успішності роботи ОВА з питань цифрового розвитку та цифровізації. Вимірювання з цифровізації проводяться щорічно, починаючи з 2022 року.

Які показники оцінювалися?

Індекс цифрової трансформації регіонів оцінює 9 основних показників:

  • інституційна спроможність;
  • розвиток інтернету; 
  • розвиток ЦНАП; 
  • впровадження режиму «без паперів»; 
  • цифрова освіта; 
  • візитівка області; 
  • галузева цифрова трансформація; 
  • індивідуальні проєкти CDTO;
  • проникнення базових електронних послуг. 

У 2024 році додали індивідуальні проєкти, щоб CDTO ОВА самостійно визначали пріоритетні сфери трансформації регіонів.  За рік менеджери із цифровізації впровадили 125 проєктів, а частина з них поширилася й на інші області. Наприклад, навчальні центри операторів БПЛА.

Лідерами цифрової трансформації регіонів стали Львівська, Дніпропетровська та Одеська області.

Фото 2 — Яких результатів цифрового розвитку досягли регіони України у 2024 році — результати дослідження
Фото 3 — Яких результатів цифрового розвитку досягли регіони України у 2024 році — результати дослідження

Загалом найвищі показники по регіонам  спостерігалися в таких субіндексах:

  • проникнення базових є-послуг — 0,759; 
  • інституційна спроможність — 0,687; 
  • розвиток інтернету — 0,686.

Найнижчий показник був зафіксований у субіндексі впровадження режиму "без паперів" (0,421).

Нагадаємо, до кінця 2026 року в Україні буде запущено європейський гаманець цифрової ідентифікації. Це дозволить українцям користуватися цифровими документами за кордоном, а громадяни Європейського Союзу зможуть використовувати свої цифрові документи в Україні. Україна вже успішно пройшла тестування цієї системи.

Автор:
Тетяна Ковальчук