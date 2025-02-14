Яких результатів цифрового розвитку досягли регіони України у 2024 році — результати дослідження

У Мінцифри підсумували результати роботи у 2024 році за індексом цифрової трансформації регіонів, щоб оцінити ефективність роботи CDTO (керівників з цифрової трансформації) і цифрових команд ОВА. Лідером цифрової трансформації стала Львівська область.

По це йдеться у дослідженні Міністерства цифрової трансформації України.

Індекс цифрової трансформації регіонів 2024 є третім публічним виданням вимірювання рівня цифрової трансформації регіонів України та успішності роботи ОВА з питань цифрового розвитку та цифровізації. Вимірювання з цифровізації проводяться щорічно, починаючи з 2022 року.

Які показники оцінювалися?

Індекс цифрової трансформації регіонів оцінює 9 основних показників:

інституційна спроможність;

розвиток інтернету;

розвиток ЦНАП;

впровадження режиму «без паперів»;

цифрова освіта;

візитівка області;

галузева цифрова трансформація;

індивідуальні проєкти CDTO;

проникнення базових електронних послуг.

У 2024 році додали індивідуальні проєкти, щоб CDTO ОВА самостійно визначали пріоритетні сфери трансформації регіонів. За рік менеджери із цифровізації впровадили 125 проєктів, а частина з них поширилася й на інші області. Наприклад, навчальні центри операторів БПЛА.

Лідерами цифрової трансформації регіонів стали Львівська, Дніпропетровська та Одеська області.

Загалом найвищі показники по регіонам спостерігалися в таких субіндексах:

проникнення базових є-послуг — 0,759;

інституційна спроможність — 0,687;

розвиток інтернету — 0,686.

Найнижчий показник був зафіксований у субіндексі впровадження режиму "без паперів" (0,421).

Нагадаємо, до кінця 2026 року в Україні буде запущено європейський гаманець цифрової ідентифікації. Це дозволить українцям користуватися цифровими документами за кордоном, а громадяни Європейського Союзу зможуть використовувати свої цифрові документи в Україні. Україна вже успішно пройшла тестування цієї системи.