Каких результатов цифрового развития достигли регионы Украины в 2024 году — результаты исследования

В Минцифре подытожили результаты работы в 2024 году по индексу цифровой трансформации регионов, чтобы оценить эффективность работы CDTO (руководителей по цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. Лидером цифровой трансформации стала Львовская область.

Об этом говорится в исследовании Министерства цифровой трансформации Украины.

Индекс цифровой трансформации регионов 2024 года является третьим публичным изданием измерения уровня цифровой трансформации регионов Украины и успешности работы ОВА по цифровому развитию и цифровизации. Такие измерения по цифровизации производятся ежегодно, начиная с 2022 года.

Какие показатели оценивались?

Индекс цифровой трансформации регионов оценивает 9 основных показателей:

институциональная способность;

развитие интернета;

развитие ЦНАП;

внедрение режима «без бумаг»;

цифровое образование;

визитка области;

отраслевая цифровая трансформация;

индивидуальные проекты CDTO;

проникновение базовых электронных услуг.

В 2024 году добавили индивидуальные проекты, чтобы CDTO ОВА самостоятельно определяли приоритетные сферы трансформации регионов. За год менеджеры по цифровизации внедрили 125 проектов, часть из них распространилась и на другие области. К примеру, учебные центры операторов БПЛА.

Лидерами цифровой трансформации стали Львовская, Днепропетровская и Одесская области.

В целом самые высокие показатели по регионам наблюдались в следующих субиндексах:

проникновение базовых услуг — 0,759;

институциональная способность — 0,687;

развитие интернета — 0,686.

Самый низкий показатель был зафиксирован в субиндексе введения режима "без бумаг" (0,421).

Напомним, до конца 2026 года в Украине будет запущен европейский кошелек цифровой идентификации. Это позволит украинским пользоваться цифровыми документами за рубежом, а граждане Европейского Союза смогут использовать свои цифровые документы в Украине. Украина успешно прошла тестирование этой системы.