- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Каких результатов цифрового развития достигли регионы Украины в 2024 году — результаты исследования
В Минцифре подытожили результаты работы в 2024 году по индексу цифровой трансформации регионов, чтобы оценить эффективность работы CDTO (руководителей по цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. Лидером цифровой трансформации стала Львовская область.
Об этом говорится в исследовании Министерства цифровой трансформации Украины.
Индекс цифровой трансформации регионов 2024 года является третьим публичным изданием измерения уровня цифровой трансформации регионов Украины и успешности работы ОВА по цифровому развитию и цифровизации. Такие измерения по цифровизации производятся ежегодно, начиная с 2022 года.
Какие показатели оценивались?
Индекс цифровой трансформации регионов оценивает 9 основных показателей:
- институциональная способность;
- развитие интернета;
- развитие ЦНАП;
- внедрение режима «без бумаг»;
- цифровое образование;
- визитка области;
- отраслевая цифровая трансформация;
- индивидуальные проекты CDTO;
- проникновение базовых электронных услуг.
В 2024 году добавили индивидуальные проекты, чтобы CDTO ОВА самостоятельно определяли приоритетные сферы трансформации регионов. За год менеджеры по цифровизации внедрили 125 проектов, часть из них распространилась и на другие области. К примеру, учебные центры операторов БПЛА.
Лидерами цифровой трансформации стали Львовская, Днепропетровская и Одесская области.
В целом самые высокие показатели по регионам наблюдались в следующих субиндексах:
- проникновение базовых услуг — 0,759;
- институциональная способность — 0,687;
- развитие интернета — 0,686.
Самый низкий показатель был зафиксирован в субиндексе введения режима "без бумаг" (0,421).
Напомним, до конца 2026 года в Украине будет запущен европейский кошелек цифровой идентификации. Это позволит украинским пользоваться цифровыми документами за рубежом, а граждане Европейского Союза смогут использовать свои цифровые документы в Украине. Украина успешно прошла тестирование этой системы.