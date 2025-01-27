Цифровизация в процессе: сколько граждан пользуются госуслугами через "Дію"

Согласно результатам ежегодного исследования Киевского международного института социологии, 55% граждан Украины используют электронные услуги, а уровень их удовлетворения увеличился до 84%, что на 5% выше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В основе каждой цифровой услуги человек и результаты опросов украинцев свидетельствуют, что мы на правильном пути, отмечают в пресс-службе.

Преимущества и вызовы

Достоинства:

Согласно исследованию "Дії" остается самым популярным сервисом среди государственных услуг, а после него идут регистрация транспорта и подъемники из государственных реестров.

Каждый второй украинец предпочитает получать государственные услуги онлайн, а не через очередь.

По сравнению с прошлым годом использование онлайн-сервисов снизилось.

Вызовы:

В Минцифре отмечают, что 44% украинцев, пользующихся офлайн-сервисами, не умеют оформлять подъемники или услуги онлайн.

Команды продолжают обучать цифровой грамотности, чтобы каждый украинский мог воспользоваться преимуществами цифрового мира и не стоял в очередях в учреждениях.

О цифровизации

Министерство социальной политики Украины за два с половиной года цифровизировало практически всю систему социальной поддержки и планирует полностью перевести остальные услуги в электронный формат до конца 2025 года .

В Украине была запущена новая услуга — Дія.Карта, которая должна стать единственным инструментом для получения всех государственных выплат. Планируется, что через Действие.Карту можно будет получать не только зарплаты, стипендии и социальную помощь, но и личные средства.

Добавим, что Министерство цифровой трансформации сейчас работает над четырьмя цифровыми проектами в приложении "Дія" для борьбы с коррупцией.