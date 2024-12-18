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В Украине планируется полностью цифровизировать всю систему соцподдержки: что известно

Минсоцполитики
Фото: kharkivoda.gov.ua

Министерство социальной политики Украины за два с половиной года цифровизировало практически всю систему социальной поддержки и планирует полностью перевести остальные услуги в электронный формат до конца 2025 года.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, благодаря цифровизации услуг у министерства есть набор данных, позволяющий существенно повысить возможность для "таргетирования" потребностей.

Марчак напомнила, что Минсоцполитики в сентябре презентовало новый "Социальный портал", на котором можно найти всю необходимую информацию о социальных услугах, подать онлайн-заявление или обращение, а также оставить сообщение о человеке или семье, нуждающейся в социальной поддержке. Как сообщила заместитель министра, в будущем запланировано расширение функционала портала.

Минсоцполитики обсуждает с Министерством экономики и Министерством иностранных дел возможность имплементации в портал "Дія" или отдельную разработку приложения для оповещения украинцев за рубежом о предложении на рынке труда.

"Чтобы вернуть этих людей, кроме стабилизации ситуации в безопасности, до завершения войны нужно решить проблему на рынке труда... Пока, мне кажется, мы им предлагаем черную ленту — "вы приедете в Украину и тогда вы поймете, сможете найти здесь работу или нет, сможете найти жилье или нет", — подчеркнула Марчак.

Она уточнила, что посредством этого решения можно будет представить наличие рабочих мест в Украине, например, по конкретным специальностям.

Напомним, 16 декабря в Украине запустили новую услугу — Дія.Карта, которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат. Дія.Карту.

Автор:
Светлана Манько