В Україні планують повністю цифровізувати всю систему соцпідтримки: що відомо

Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуг в електронний формат до кінця 2025 року.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак, пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, завдяки цифровізації послуг у міністерства є набір даних, що надає змогу суттєво підвищити можливість для "таргетування" потреб.

Марчак нагадала, що Мінсоцполітики у вересні презентувало новий "Соціальний портал", на якому можна знайти всю необхідну інформацію про соціальні послуги, подати онлайн-заяву або звернення, а також залишити повідомлення про людину або сім'ю, яка потребує соціальної підтримки. Як повідомила заступниця міністра, у майбутньому заплановано розширення функціоналу порталу.

Наразі Мінсоцполітики обговорює з Міністерством економіки та Міністерством закордонних справ можливість імплементації в портал "Дія" або окреме розроблення застосунку для сповіщення українців за кордоном щодо пропозиції на ринку праці.

"Щоб повернути цих людей, окрім стабілізації безпекової ситуації, до завершення війни потрібно розв'язати проблему на ринку праці... Поки що, мені здається, ми їм пропонуємо чорну стрічку - "ви приїдете в Україну і тоді ви зрозумієте, зможете знайти тут роботу чи ні, зможете знайти житло чи ні", - підкреслила Марчак.

Вона уточнила, що за допомогою цього рішення можна буде представити наявність робочих місць в Україні, наприклад, за конкретними спеціальностями.

Нагадаємо, 16 грудня в Україні запустили нову послугу — Дія.Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат. Планується, що всі інші державні виплати, такі як зарплати, стипендії, соціальна допомога, а також особисті кошти, можна буде отримувати на Дія.Картку.