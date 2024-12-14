Мінсоцполітики: бізнес і держава мають готуватися до переходу до Silver economy

В Україні сьогодні дуже великий рівень ейджизму, це слід змінювати, адже в країні вже спостерігаються значні зміни структури населення.

Держава і бізнес мають готуватися до переходу до категорії Silver economy. Це стане дуже важливою складовою нової демографічної стратегії.

Про це заявила перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

В умовах значного дефіциту кадрів перехід до Silver economy передбачає перебудову підходів і структур, розмови з бізнесом про зміни в кадровій політиці.

"Silver economy - це економіка, в якій середній вік працівника буде набагато вищий, ніж сьогодні. Це економіка, в якій буде дуже великий фокус на розвиток доглядових послуг. В іноземній практиці є навіть така красива концепція як економіка догляду", - пояснила чиновниця.

Водночас, за словами Марчак, сьогодні в Україні дуже великий рівень ейджизму на ринку праці. "Якщо подивитися на перелік вакансій на Work.ua, часто у вакансіях можна побачити обмеження шукаються жінки до 35 років. Наприклад, для касирів. Чому? Ніхто не знає", - зауважила чиновниця.

Держава, за її словами, за нинішніх обставин має займатися не лише забезпеченням активного довголіття, а й змінами підходів до кадрової політики.

"У нас буде значна зміна структури населення. Дітей народжується вкрай мало. Водночас дуже багато молоді і дітей виїхало за кордон - майже третина наших мігрантів за кордоном - це діти і молоде населення. І лише 6% це люди старшого віку. Це означає, що в майбутньому на український ринок праці буде набагато менше входити молодого населення, і буде набагато більше людей старшого віку", - пояснила Марчак.

За таких обставин, якщо у вакансіях і далі будуть утримувати вікове обмеження, кадрові служби не будуть мати де шукати персонал, а багато людей не зможуть знайти собі гідну роботу, наголосила перша заступниця міністра соцполітики.

Срібна економіка, згідно Wikipedia, - це система виробництва, розподілу та споживання товарів і послуг, спрямована на використання купівельного потенціалу людей похилого віку та людей похилого віку та задоволення їхніх потреб у споживанні, житті та здоров’ї.

Формат срібної економіки аналізується в галузі соціальної геронтології не як існуюча економічна система, а як інструмент політики старіння та політична ідея формування потенційної, орієнтованої на потреби економічної системи для старіючого населення.