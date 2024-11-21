Мобілізація, дефіцит кадрів і високі зарплатні очікування: що відбувалось з ринком праці у 2024 році

Якими були ключові тенденції ринку праці у 2024 році – результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

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Результати опитування 216 фахівців зі сфери управління персоналом в різних галузях показали, що:

88% респондентів відкрили нові вакансії у 2024 році;

87% підвищили зарплату працівникам;

71% опитаних відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів;

56% інвестували у розвиток персоналу.

Дефіцит кадрів і основні проблеми на ринку праці України

Згідно з результатами опитування, основними тенденціями на ринку праці у 2024 році є:

дефіцит робочої сили;

вищий рівень очікувань заробітної плати кандидатів, ніж пропозиції бізнесу;

мобілізація;

відтік персоналу закордон.

Зокрема, 71% опитуваних відчувають значний дефіцит кадрів, що на 3% нижче, порівняно з результатами попередньої хвилі. 25% відчувають частковий дефіцит, і лише 4% компаній не відчувають дефіциту кадрів.

Чи відкривались у компаніях нові вакансії

На питання, чи відкривалися нові вакансії у компаніях, 93% опитаних відповіли стверджувально. Із них 3% відкривали вакансії лише для внутрішніх кандидатів та колишніх працівників. При цьому 7% компаній взагалі не відкривали нових вакансій.

46% компаній у 2025 році планують розширення штату, 7% компаній планують скорочення чисельності штату і 47% не планують змін у чисельності працівників.

Які ще зміни щодо персоналу відбувалися у 2024 році

Опитування показало, що у 2024 році компанії фокусувалися на комплексній підтримці своїх працівників, поєднуючи фінансові стимули, турботу про здоров’я та розвиток, а також створюючи комфортні умови для роботи й життя.

Найпоширенішим способом підтримки були виплати заробітної плати в повному обсязі (98%) та премій (84%). Більш ніж половина респондентів (56%) зазначила, що їхні компанії інвестували у розвиток персоналу, 46% надавали психологічну підтримку працівникам та їхнім рідним, а 21% роботодавців допомагали працівникам з орендою житла.

Які зміни планують компанії у 2025 році

У 2025 році компанії планують впроваджувати низку змін, спрямованих на утримання та розвиток працівників, розширення команди та бізнесу. Серед основних напрямків:

збільшення кількості працівників — 46%;

підвищення заробітної плати – 88%;

збільшення бюджетів на навчання та розвиток – 33%;

вихід на нові ринки та пошук нових партнерів — 24%;

збільшення рівня заробітної плати на 10-15% — 24%.

Варто зазначити, що 36% компаній планують підвищення рівня заробітної плати, втім ще не визначились з розміром підвищення. 16% компаній планують підвищення заробітної плати на 5-10%, 24% - на 10-15%, 11% - на 15-20% і лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більше ніж на 20%.

Для порівняння, у 2024 році 18% компаній здійснили підвищення заробітної плати на менше ніж 10%, 43% компаній підвищили заробітну плату на 10-15%, 21% - на 15-20%, а 5% компаній - на більше ніж 20%.

Нагадаємо, в Україні запустили новий цифровий застосунок, завдяки якому українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні.