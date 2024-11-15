Слюсарі, токарі, фрезерувальники: жінки в Україні опановуватимуть нові професії

Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що ця програма допоможе жінкам освоїти нові професії, де вони були раніше менш представлені. Жінки зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій, зокрема, й найбільш затребувані серед роботодавців.

Згідно з умовами проєкту навчання жінок здійснюватиметься на замовлення роботодавця. Працедавець буде зобов'язаний працевлаштувати їх після завершення навчання.

Які професії опановуватимуть жінки

Як повідомляють в Мінекономіки, серед професій, які жінки зможуть опанувати:

верстатника;

водія навантажувача, трамвая, тролейбуса;

електрогазозварника;

електромонтера;

машиніста екскаватора, крана;

монтажника систем утеплення будівель;

оператора верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;

слюсаря;

столяра;

тесляра;

токаря;

тракториста;

фрезерувальника.

"Щоб замовити навчання, роботодавець має звернутись до центру зайнятості. Фахівчиня зможе обрати заклад освіти самостійно з переліку закладів, які здійснюють навчання за професією", - пояснюють в Мінекономіки

Там додали, що центр зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних людей. Йдеться про 30 280 грн. Якщо вартість навчання перевищує цей розмір, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.

Дефіцит робочих рук: жінок перенавчають чоловічим професіям

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.

Раніше в уряді вже запускали кілька програм з перенавчання жінок. Наприклад, Міністерство розвитку громад та територій спільно з ООН оголосило проєкт із навчання водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Також відомство запустило проєкт з підготовки водійок вантажівок.

А Міністерство економіки оголосило про програму перекваліфікації "Iron Women", яка пропонує жінкам з усієї країни безоплатно отримати нові професійні навички, а саме — управління будівельною технікою.