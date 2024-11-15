Українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання: які професії найпопулярніші

Від початку 2024 року 22 тисячі українців отримали ваучери на навчання за державний кошт і зможуть опанувати нову професію чи спеціальність. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей, за якими навчаються, — медсестра, психолог, кухар, водій.

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Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, є:

медсестринство (видано 4070 ваучерів);

психологія (3517);

дошкільна освіта (923);

медицина (580);

кухар (1880);

водій (1451);

тракторист (646);

кондитер (491).

Вона нагадала, що завдяки ваучеру на навчання людина може опанувати одну зі 155 професій та спеціальностей, обравши навчальний заклад і форму навчання на власний розсуд. Держава вже профінансувала навчання 22 тисяч людей на суму 260 млн грн.

В Мінекономіки нагадали, що у 2023 році ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. Торік найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Де можна використати ваучер на навчання

Згідно з повідомленням Мінекономіки, ваучер можна використати для навчання у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно.

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Хто може отримати ваучер?

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років (до набуття права на пенсію за віком);

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку - у разі відсутності для них підходящої роботи;

люди з інвалідністю - у разі відсутності для них підходящої роботи;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Як отримати послугу?

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Додамо, ваучери на навчання від Державної служби зайнятості будуть повністю цифровізовані та доступні через портал "Дія".