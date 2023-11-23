Можливість реалізуватись: які гранти та програми працевлаштування доступні для жінок

Для жінок в Україні доступні грантові програми, які можуть допомогти розпочати або розширити власний бізнес. Також є можливість отримати ваучер на перенавчання.

Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

Грантові програми для жінок

Очільниця Мінекономіки нагадала, що влітку минулого року уряд запустив грантові програми, які можуть допомогти жінкам розпочати або розширити власний бізнес.

Зокрема, за програмою “Власна справа” можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн, а для розвитку бізнесу в переробній галузі можна взяти грант до 8 млн грн.

Окрім того, учасниці бойових дій або дружини військовослужбовців можуть отримати до 1 млн грн за програмою ветеранських грантів.

“На сьогодні майже 11 тис. українців стали переможцями програми “Власна справа”, 54% з них - жінки. Ця грантова програма має попит. Попри те, що в країні триває війна, українці готові відкривати та розвивати бізнес, працювати й брати відповідальність", - зазначила Свириденко.

За її словами, наступного року влада планує збільшити фінансування програми удвічі й видати близько 14 тис. грантів на 3,5 млрд грн.

Ваучери на навчання

Також українцям доступні ваучери на навчання від Державної служби зайнятості. Тому жінка, яка не може знайти роботу за своєю професією, має можливість опанувати іншу.

“Ваучер на навчання - це майже 27 тис. грн, які можна витратити на саморозвиток та здобуття конкурентного фаху, більш затребуваного на ринку праці. Доступні 124 професії та спеціальності. На сьогодні вже понад 17 тис. українців отримали такі ваучери. Найчастіше ними користуються саме жінки – 71%".- розповіла очільниця Мінекономіки.

Вона додала, що найпопулярніші спеціальності серед жінок – це психологія, охорона здоров’я, освіта та соціальна робота. Водночас жінки обирають і навчання на водійок, охоронниць, трактористок, токарів, електрогазозварювальників, і навіть була жінка, яка навчалася на машиністку електропотяга.

Свириденко нагадала, що Мінекономіки залучає партнерів для надання підтримки українцям у навчанні та перекваліфікації. Зокрема, Projector Foundation за підтримки Мінекономіки запустив проєкт із безоплатного навчання жінок - упродовж року 1000 українок зможуть здобути безоплатну освіту у сфері креативних та IT-індустрій. Учасницями цього проєкту можуть стати внутрішньо переміщені жінки, а також жінки, які виїхали з України та отримали статус тимчасового захисту в іншій країні.

Зауважимо, Кабінет Міністрів розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці, внаслідок якої до 2030 року буде скорочено розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%.

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