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$8 000 на розвиток бізнесу: в Україні стартувала грантова програма для жінок
Мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес разом із Мінцифри та офісом з розвитку підприємництва та UN Women Ukraine запускає нову програму "Початок для підприємиць".
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
За умовами програми, 200 учасниць отримають гранти по $3 000, а дві найкращі ідеї додатково отримають по $5 000.
Програма передбачає безкоштовне онлайн та офлайн навчання, консультації від провідних психологів та менторський супровід експертів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Заявки приймаються до 30 листопада.
Як пише Опендатамедіа, кожен другий новий ФОП в Україні протягом 2023 року відкривають саме жінки, тобто 56%.
Згідно з повідомленням, з початку поточного року жінки відкрили 154 тисячі нових ФОПів, а станом на середину листопада кількість нових зареєстрованих жінок-ФОПів є більшою, аніж за весь 2021 рік: 154 388 підприємиць проти 141 575.
Зазначається, що лідерами за кількістю нових ФОП, відкритих жінками є Хмельниччина, Полтавщина та Чернігівщина.
В той же час, частка жінок-директорів росте не так швидко. Минулого року вона впала до 28%, але цього річ зросла до 31%.
Загалом від початку року в Україні було відкрито 32,8 тисячі нових компаній.
Повідомляється, що найчастіше жінки беруть керівництво компаніями на себе у Чернігівській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. А найменше жінок-директорів у Києві та області, а також на Полтавщині та Черкащині.
Нагадаємо, протягом вересня українці відкрили 35 587 ФОПів, що є найвищим показником за останні три роки. Найчастіше в Україні нові справи відкривають у сферах торгівлі, індивідуальних послуг та громадського харчування. П'ята частина усіх нових ФОПів відкривається на Київщині.