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$8 000 на развитие бизнеса: в Украине стартовала грантовая программа для женщин
Сеть центров поддержки предпринимателей Действие. Бизнес вместе с Минцифры и офисом по развитию предпринимательства и UN Women Ukraine запускает новую программу "Начало для предпринимателей".
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
По условиям программы, 200 участниц получат гранты по $3 000, а две лучшие идеи дополнительно получат по $5 000.
Программа предусматривает бесплатное онлайн и офлайн обучение, консультации от ведущих психологов и менторское сопровождение экспертов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Заявки принимаются до 30 ноября.
Как пишет Опендатамедиа, каждый второй новый ФЛП в Украине в течение 2023 года открывают именно женщины, то есть 56%.
Согласно сообщению, с начала текущего года женщины открыли 154 тысячи новых ФЛП, а по состоянию на середину ноября количество новых зарегистрированных женщин-ФЛП больше, чем за весь 2021 год: 154 388 предпринимателей против 141 575.
Отмечается, что лидерами по количеству новых ФЛП, открытых женщинами, являются Хмельнитчина, Полтавщина и Черниговщина.
В то же время доля женщин-директоров растет не так быстро. В прошлом году она упала до 28%, но в этом году выросла до 31%.
Всего с начала года в Украине было открыто 32,8 тысяч новых компаний.
Сообщается, что женщины чаще всего берут руководство компаниями на себя в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской областях. А меньше всего женщин-директоров в Киеве и области, а также в Полтавской и Черкасской областях.
Напомним, в течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП, что является самым высоким показателем за последние три года. Чаще всего в Украине новые дела открываются в сфере торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФЛП открывается в Киевской области.