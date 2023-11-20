$8 000 на развитие бизнеса: в Украине стартовала грантовая программа для женщин

Сеть центров поддержки предпринимателей Действие. Бизнес вместе с Минцифры и офисом по развитию предпринимательства и UN Women Ukraine запускает новую программу "Начало для предпринимателей".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

По условиям программы, 200 участниц получат гранты по $3 000, а две лучшие идеи дополнительно получат по $5 000.

Программа предусматривает бесплатное онлайн и офлайн обучение, консультации от ведущих психологов и менторское сопровождение экспертов.

Заявки принимаются до 30 ноября.

Как пишет Опендатамедиа, каждый второй новый ФЛП в Украине в течение 2023 года открывают именно женщины, то есть 56%.

Согласно сообщению, с начала текущего года женщины открыли 154 тысячи новых ФЛП, а по состоянию на середину ноября количество новых зарегистрированных женщин-ФЛП больше, чем за весь 2021 год: 154 388 предпринимателей против 141 575.

Отмечается, что лидерами по количеству новых ФЛП, открытых женщинами, являются Хмельнитчина, Полтавщина и Черниговщина.

В то же время доля женщин-директоров растет не так быстро. В прошлом году она упала до 28%, но в этом году выросла до 31%.

Всего с начала года в Украине было открыто 32,8 тысяч новых компаний.

Сообщается, что женщины чаще всего берут руководство компаниями на себя в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской областях. А меньше всего женщин-директоров в Киеве и области, а также в Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, в течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП, что является самым высоким показателем за последние три года. Чаще всего в Украине новые дела открываются в сфере торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФЛП открывается в Киевской области.