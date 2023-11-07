Кабмин полноценно запустил проект "е-Предприниматель": какие услуги бизнес сможет получить в "Дії"

Кабинет министров на заседании 7 ноября утвердил порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель", призванной упростить создание и ведение бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Сегодня переводим экспериментальный проект "е-Предприниматель" на постоянную основу. Речь идет о возможности с помощью нескольких кликов на портале "Дія" получить целый пакет услуг", - отметил глава Кабмина.

Всего в него входит 12 услуг:

- госрегистрация физлица-предпринимателя;

- госрегистрация изменений в сведения о ФЛП в реестре;

- сообщение об использовании или об отказе от использования единого счета;

- регистрация плательщиком единого налога;

- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

- регистрация регистратора расчетных операций и программного РРО, а также поиск фискального чека;

- регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по пожарной безопасности;

- предоставление информации о спросе на рабочую силу, то есть вакансии;

- госрегистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

- выдача разрешения на работы повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;

- регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда;

– открытие банковского счета.

"Таким образом, мы убираем бюрократию, радикально экономим время людей, которые хотят начать и развивать собственное дело, оптимизируем процесс предоставления публичных услуг", - прокомментировал Шмыгаль.

Премьер отметил, что украинский бизнес демонстрирует высокую адаптивность к условиям военного времени и имеет положительные ожидания на будущее, поэтому целью власти максимально способствовать его развитию.

Глава правительства также подчеркнул, что диджитализация остается сквозной политикой государства: Кабмин имеет амбициозную задачу запустить за следующие три года в общей сложности 63 новых цифровых продукта.

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