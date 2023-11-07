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Кабмін повноцінно запустив проєкт "е-Підприємець": які послуги бізнес зможе отримати у "Дії"
Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада затвердив порядок надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець", що покликана спростити започаткування та ведення бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Сьогодні переводимо експериментальний проєкт "е-Підприємець" на постійну основу. Йдеться про можливість за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" отримати цілий пакет послуг", - зазначив очільник Кабміну.
Загалом до нього входить 12 послуг:
- держреєстрація фізособи-підприємця;
- держреєстрація змін до відомостей про ФОП у реєстрі;
- подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;
- реєстрація платником єдиного податку;
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного РРО, а також пошук фіскального чека;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки;
- подання інформації про попит на робочу силу, тобто вакансії;
- держреєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- видача дозволу на роботи підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
- відкриття банківського рахунка.
"Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", - прокоментував Шмигаль.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Прем'єр зазначив, що український бізнес демонструє високу адаптивність до умов воєнного часу та має позитивні очікування на майбутнє, тому метою влади є максимально сприяти його розвитку.
Очільник уряду також наголосив, що діджиталізація залишається наскрізною політикою держави: Кабмін має амбітне завдання запустити за наступні три роки загалом 63 нових цифрових продукти.
Джерело фото: ua.depositphotos.com