Кабмін повноцінно запустив проєкт "е-Підприємець": які послуги бізнес зможе отримати у "Дії"

Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада затвердив порядок надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець", що покликана спростити започаткування та ведення бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Сьогодні переводимо експериментальний проєкт "е-Підприємець" на постійну основу. Йдеться про можливість за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" отримати цілий пакет послуг", - зазначив очільник Кабміну.

Загалом до нього входить 12 послуг:

- держреєстрація фізособи-підприємця;

- держреєстрація змін до відомостей про ФОП у реєстрі;

- подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

- реєстрація платником єдиного податку;

- реєстрація платником податку на додану вартість;

- реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного РРО, а також пошук фіскального чека;

- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки;

- подання інформації про попит на робочу силу, тобто вакансії;

- держреєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

- видача дозволу на роботи підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

- відкриття банківського рахунка.

"Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", - прокоментував Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що український бізнес демонструє високу адаптивність до умов воєнного часу та має позитивні очікування на майбутнє, тому метою влади є максимально сприяти його розвитку.

Очільник уряду також наголосив, що діджиталізація залишається наскрізною політикою держави: Кабмін має амбітне завдання запустити за наступні три роки загалом 63 нових цифрових продукти.

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