Міненерго намагаються позбавити доступу до стратегічної інформації про АЕС: конфлікт з НДІ розслідує поліція

Поліція розслідує дії посадових осіб Київського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Енергопроект" за фактом незаконного перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації щодо проектування атомних електростанцій та участі в управлінні підприємством, що потенційно загрожує інтересам України під час війни

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації про проєктування АЕС

Зазначається, що Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (КІЕП), що володіє стратегічною інформацією про проєктування енергооб’єктів в Україні, зокрема атомних енергоблоків, вкотре під час війни намагається обмежити державу в особі Міністерства енергетики в доступі до стратегічно важливої інформації по АЕС, та участі в управлінні підприємством, що може загрожувати державним інтересам України.

Тому Міненерго звернулося до Головного управління Національної поліції у місті Києві з офіційною заявою про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КІЕП, зокрема про незаконне відсторонення міністерства від прийняття управлінських рішень товариства.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, а відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Зокрема, 29 березня 2024 року Міненерго отримало повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ КІЕП, запланованих на 30 квітня 2024 року, одним із питань порядку денного яких було обрання нових членів наглядової ради. Міненерго завчасно подало свої пропозиції, але до бюлетеня для голосування представників держави включено не було", - зауважують в Міненерго.

Крім того, додатково було надіслано лист з вимогою включити до бюлетеня для кумулятивного голосування кандидатури представників держави як акціонера.

"Під час засідання чинної наглядової ради, що відбулося 25 квітня 2024 року, на цьому повторно наголосили представники Міністерства енергетики, однак таке рішення підтримали лише представники держави, і воно не було прийняте", - повідомляють у відомстві.

Там констатують, що,незважаючи на своєчасне внесення кандидатур від держави для включення до нового складу наглядової ради і неодноразові звернення щодо цього питання, посадові особи АТ КІЕП незаконно позбавили державу в особі Міністерства енергетики України права на участь в управлінні товариством.

"Це може свідчити про умисні дії керівництва проєктного інституту з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що суперечить інтересам самого підприємства, української енергетичної галузі і в цілому державі, особливо під час війни", - наголошують в Міненерго.

У відомстві підкреслюють, що такі дії є черговою спробою усунути державу від доступу до стратегічно важливої інформації, пов’язаної з атомними електростанціями України.

"Адже КІЕП і раніше демонстрував позицію, що суперечить державним інтересам нашої країни. Зокрема в частині невиконання рішення РНБО щодо потреби передачі архіву проєктної документації щодо АЕС НАЕК "Енергоатом"", - зауважують в Міненерго.

Там додають, що загрозливості ситуації надає той факт, що на адресу Міністерства енергетики лунають звинувачення в злочинних намірах його дій, які містяться у замовних медіаматеріалах.

Про "Міжнародну енергетичну компанію"

Зауважимо, найбільшими акціонерами АТ КІЕП є ПРАТ "Міжнародна енергетична компанія" з часткою 71% (кінцевими бенефіціарними власниками є Дубова Світлана Віссаріонівна і Погорельська (раніше - Дубова) Софія Олександрівна та держава в особі Міністерства енергетики України з часткою 25%.

Світлана Дубова є дружиною екснардепа від "Батьківщини" Олександра Дубового. Софія Погорельська – це, імовірно, його заміжня дочка. Директором "Міжнародної енергетичної компанії" є його син Марко Дубовой.

Міжнародна енергетична компанія заснована у 2009 році.

У якості керуючої компанії об’єднує низку українських підприємств та інженерних центрів. Серед них – АТ Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", КІЕП Інжиніринг, КІЕП Енергомонтаж, ТОВ "Укратом Сервіс", ТОВ "Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю".

В Україні клієнтами МЕК є ДП "НАЕК "Енергоатом", Державне агентство з управління зоною відчуження, Український науково-технологічний центр (фінансування за рахунок Міжнародної допомоги), підприємства Міністерства енергетики України, Дочірнє підприємство "Нафтогаз Біоенергія" НАК "Нафтогаз України".

За участі компанії забезпечується проведення робіт з підвищення безпеки, модернізації та поточного обслуговування 15-ти атомних блоків України.