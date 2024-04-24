На Хмельниччині побудують модульне містечко для працівників Запорізької АЕС (ФОТО)

У місті Нетішин Хмельницької області тривають підготовчі роботи для спорудження модульного містечка для працівників Запорізької атомної електростанції, які братимуть участь у зведенні нових енергоблоків на Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє НАЕК “Енергоатом”.

Зазначається, що під час відвідання Хмельницької АЕС в.о.керівника "Енергоатому" Петро Котін і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман оглянули майданчик, де невдовзі буде розміщено чотири модульні будинки.

У них житимуть фахівці ЗАЕС, які братимуть участь у зведенні нових енергоблоків AP1000 за технологією Westinghouse та добудові блоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Модульне містечко розгорнеться на 3,1 га і стане тимчасовою домівкою для 242 родин.

«Більшість цих людей – це персонал Запорізької АЕС, який був вимушений покинути станцію через окупацію. Ми рухатимемось швидко, і вже приблизно за місяць сюди заїдуть перші будівельники енергоблоків», – зауважив Петро Котін.

Він додав, що цей проєкт реалізовуватиметься за підтримки Уряду Королівства Швеції.

У свою чергу Патрік Фрагман наголосив, що будівництво нових енергоблоків передбачає не тільки залучення персоналу, а і створення комфортних умов для їхнього побуту.

«Увесь проєкт зі зведення нових енергоблоків – це маленькі шматочки мозаїки із впровадження різних заходів. Це і підготовка майданчика, і закупівля обладнання, і технологічна робота, але також – розміщення й навчання персоналу. Разом усе це створює цілісну картину. Енергоатом докладає чимало зусиль, аби реалізувати цей проєкт, і ми дуже раді, що можемо допомогти Компанії в цьому», – підкреслив очільник Westinghouse.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Наразі НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Кабінет міністрів України вже затвердив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт, яким регулюються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також встановлюються загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.

Також Україна сподівається підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС.