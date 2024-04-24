В Хмельницкой области построят модульный городок для работников Запорожской АЭС (ФОТО)

В Нетешине Хмельницкой области продолжаются подготовительные работы по строительству модульного городка для работников Запорожской атомной электростанции, которые будут участвовать в возведении новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что во время посещения Хмельницкой АЭС и.о.руководителя "Энергоатома" Петра Котина и главного исполнительного директора Westinghouse Electric Company Патрика Фрагмана осмотрели площадку, где вскоре будут размещены четыре модульных дома.

В них будут жить специалисты ЗАЭС, которые примут участие в возведении новых энергоблоков AP1000 по технологии Westinghouse и достройке блоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Модульный городок развернется на 3,1 га и станет временным домом для 242 семей.

«Большинство этих людей – это персонал Запорожской АЭС, который был вынужден покинуть станцию из-за оккупации. Мы будем двигаться быстро, и уже примерно через месяц сюда заедут первые строители энергоблоков», – заметил Петр Котин.

Он добавил, что этот проект будет реализовываться при поддержке Правительства Королевства Швеции.

В свою очередь, Патрик Фрагман подчеркнул, что строительство новых энергоблоков предполагает не только привлечение персонала, но и создание комфортных условий для их быта.

«Весь проект по возведению новых энергоблоков – это маленькие кусочки мозаики по внедрению разных мер. Это и подготовка площадки, и закупка оборудования, и технологическая работа, но также размещение и обучение персонала. Вместе все это создает цельную картину. Энергоатом прилагает немало усилий, чтобы реализовать этот проект, и мы очень рады, что можем помочь Компании в этом», – подчеркнул глава Westinghouse.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

В настоящее время НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Кабинет министров Украины уже утвердил разработанный Министерством энергетики законопроект, которым регулируются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также устанавливаются общие требования к проектированию и строительству.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.

Также Украина надеется подписать в июне соглашение о покупку двух ядерных реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС