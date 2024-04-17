В Украине начнут производить компоненты малых модульных реакторов

17 апреля между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Соглашение предусматривает создание в Украине производственных мощностей для изготовления ядерных систем, конструкций и компонентов малых модульных реакторов, а также систем хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива. Соглашение также включает другие потребности применения атомной энергии в Украине и других странах региона.

"Это соглашение важно не только для Энергоатома, но и для всей энергетической отрасли Украины и отечественной экономики. (…) Создание в стране производственных мощностей для атомной энергетики будет способствовать не только укреплению энергетической безопасности страны, но и позволит Украине стать мировым лидером в ряде направлений развития атомной энергетики", - отметил и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Президент и генеральный директор Holtec International Крис Сингх, в свою очередь, призвал Конгресс США к активной поддержке Украины, особенно после недавних атак на энергетическую инфраструктуру, подчеркивая необходимость срочного восстановления поврежденных объектов.

"Подписанию этого соглашения предшествовал разрушительный удар России в прошлый четверг по электростанции, которая снабжает электроэнергию Киевской области. Украинская оборона, ослабленная бездействием Конгресса (…) Восстановление энергетической инфраструктуры страны должно начаться сейчас… - убежден он.

Добавим, благодаря сотрудничеству Holtec International и "Энергоатома" в Украине построено и введено в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), что позволяет экономить около 200 млн дол. Ежегодно и позволило отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию.

Кроме этого, в ноябре 2023 года во время поездки министра энергетики Германа Галущенко в Вашингтон, "Энергоатом" и Holtec International договорились о создании на территории Украины завода по производству контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива, которые сейчас производятся в США.

Вместо разрушенных энергоблоков ТЭС планируют построить 20 малых атомных реакторов

В рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.

Котин отметил, что даже после выведения в плановый ремонт одного из энергоблоков восемь других блоков АЭС на подконтрольной Украине территории работают на максимальной имеющейся мощности, стабильно производя достаточное количество электроэнергии.

Именно поэтому ММР очень перспективны для Украины, и сейчас атомщики совместно с Министерством энергетики разрабатывают много программ с разными мировыми компаниями, которые развивают технологии малых модульных реакторов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в ноябре в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора.

Малые модульные реакторы - это конструкции, которые значительно меньше размера и мощности, чем обычные крупные ядерные реакторы. Однако производят электричество по тому же принципу цепной ядерной реакции, что и более мощные энергоблоки АЭС.