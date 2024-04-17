В Україні почнуть виготовляти компоненти малих модульних реакторів

17 квітня між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Ця угода передбачає створення в Україні виробничих потужностей для виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів малих модульних реакторів, а також систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива. Угода також охоплює інші потреби застосування атомної енергії в Україні та інших країнах регіону.

"Ця угода важлива не лише для Енергоатому, а й для всієї енергетичної галузі України та вітчизняної економіки. (…) Створення в країні виробничих потужностей для атомної енергетики сприятиме не тільки зміцненню енергетичної безпеки країни, але й дозволить Україні стати світовим лідером у низці напрямів розвитку атомної енергетики", - зазначив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Президент та генеральний директор Holtec International Кріс Сінгх в свою чергу закликав Конгрес США до активної підтримки України, особливо після нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру, підкреслюючи необхідність термінового відновлення пошкоджених об'єктів.

"Підписанню цієї угоди передував руйнівний удар Росії минулого четверга по електростанції, яка постачає електроенергію Київській області. Українська оборона, ослаблена бездіяльністю Конгресу (…) Відновлення енергетичної інфраструктури країни має розпочатися зараз… - переконаний він.

Додамо, завдяки співпраці Holtec International та "Енергоатому" в Україні побудовано та введене в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), що дає можливість заощаджувати близько 200 млн дол. Щороку і дозволило відмовитись від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії.

Окрім цього, у листопаді 2023 року під час поїздки міністра енергетики Германа Галущенка до Вашингтону, "Енергоатом" та Holtec International домовилися про створення на території України заводу для виробництва контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива, які на даний момент виробляються в США.

Замість зруйнованих енергоблоків ТЕС планують побудувати 20 малих атомних реакторів

В межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

Котін зазначив, що навіть після виведення у плановий ремонт одного з енергоблоків вісім інших блоків АЕС на підконтрольній Україні території працюють на максимальній наявній потужності, стабільно виробляючи достатню кількість електроенергії.

Саме тому ММР є дуже перспективними для України, і наразі атомники спільно з Міністерством енергетики розробляють багато програм із різними світовими компаніями, які розвивають технології малих модульних реакторів, повідомляє "Інтерфакс".

Нагадаємо, у листопаді в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Малі модульні реактори - це конструкції, які значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.