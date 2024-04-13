На Хмельницькій АЕС стартувало будівництва нових енергоблоків (ФОТО, ВІДЕО)

НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, у церемонії старту будівництва взяли участь посол США в Україні Бріджит Брінк і міністр енергетики України Герман Галущенко.

Фото: Лілія Коцюк, Укрінформ

Як зазначив в. о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін, АР1000 є перевіреним реактором ІІІ з унікальними повністю пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

"Це більш сучасна та безпечна технологія, ніж ті, які ми експлуатуємо зараз. Це новий крок у напрямі до більш сучасної, надійної та безпечної енергетики. І саме в Україні буде побудовано перший в Європі енергоблок за технологією АР1000. Це буде ХАЕС-5", - наголосив Котін.

Він зауважив, що термін будівництва одного блоку становить орієнтовно 4-5 років, а його вартість - близько $5 млрд.

Паралельно із будівництвом нових енергоблоків №5 і №6 добудовуватимуть і №3 та №4.

Петро Котін. Фото: Лілія Коцюк, Укрінформ

"На третьому і четвертому блоках ми будемо використовувати той проєкт, який найбільше знаємо, - це радянський. Але будемо додавати експертизи американської компанії Westinghouse, які зараз проводять аналіз з доведення цього проєкту до сучасних норм безпеки", - пояснив Котін.

"Пишаємося, що будемо долучені до історії, яку Україна творить в енергосекторі. Уже можна сказати, що наша співпраця - це весілля року", - зазначив президент і виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

Він акцентував на тому, що це поліпшена технологія з підвищеною ефективністю, а сам енергоблок компактний і має нижчу вартість порівняно з іншими.

"Тут, на майданчику ХАЕС, ми відзначаємо, що великовагове устаткування, виробництво якого найтриваліше, вже готове, і це суттєво прискорить терміни будівництва. Завдяки сприянню уряду США і завдяки тому, що основні угоди були підписані, воно буде ще швидшим", - підкреслив Фрагман.

Патрік Фрагман. Фото: Лілія Коцюк, Укрінформ

Він додав, що реактор АР1000 розрахований на роботу протягом 60 років, але, за його словами, найімовірніше, це буде довший термін.

"Ці блоки дають можливість балансувати. Це особлива риса американської технології АР1000. Зараз російські агресори знищують балансуючі потужності України, і якби в нас уже був такий атомний енергоблок, ми могли б ним маневрувати і відповідно виконувати важливі функції для енергосистеми", - наголосив Галущенко.

Герман Галущенко. Фото: Лілія Коцюк, Укрінформ

За даними Міненерго, будівництво двох атомних енергоблоків ХАЕС збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт-год./рік, а відпуск - на 15 415 млн кВт-год./рік.

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Вони, як зауважили на електростанції, частково переведені на американське ядерне паливо. Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 - у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го - на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Кабінет міністрів України вже затвердив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт, яким регулюються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також встановлюються загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.

Також Україна сподівається підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС.