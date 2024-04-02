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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС
ХАЕС. Фото: пресслужба Міністерства енергетики

Кабінет міністрів України затвердив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт, яким регулюються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також встановлюються загальні вимоги до проєктування та будівництва.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Наступним кроком стане розгляд законопроєкту "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції" та схвалення його Верховною Радою. 

Будівництво двох нових атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 мільйонів кіловат-годин на рік, а відпуск – на 15 415 мільйонів кіловат-годин на рік.

"Атомна генерація на сьогодні виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому", - розповів міністр енергетики України Герман Галущенко. 

Реалізація проєкту здійснюватиметься за рахунок коштів "Енергоатому" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України

На ХАЕС планують збудувати чотири енергоблоки

Додамо, цьогоріч планується початок будівництва ще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, два з яких – за сучасною американською технологією AP1000. Після цього Хмельницька АЕС стане потужнішою за тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Українська сторона веде тісну співпрацю з американською Westinghouse за двома проєктами: будівництво 3-го та 4-го блоків за технологією ВВЕР-1000, а також побудова ще двох реакторів типу АР1000.

У грудні 2023 року "Енергоатом" підписав угоду з американською компанією Westinghouse на придбання обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн, або 16,4 млрд грн.

Перший енергоблок АР1000 американської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС може розпочати роботу в 2028-2029 рр. Він має стати найпотужнішим в Україні, адже реактори цього зразка видають майже 1200 МВт.

Автор:
Тетяна Гойденко