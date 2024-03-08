На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива з США

Перші партії американського ядерного палива від компанії Westinghouse доставлено на Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС) для використання в двох енергоблоках з реакторами типу ВВЕР-1000.

Про це повідомили у "Енергоатомі".

Планується, що нове паливо буде завантажено в реактори Хмельницької АЕС у ході запланованих ремонтних робіт цього року.

Згідно з повідомленням, до цього часу обидва блоки ХАЕС використовували російське ядерне паливо, придбане до початку повномасштабної війни. Однак, після 24 лютого 2022 року, НАЕК "Енергоатом" призупинив будь-яку співпрацю з Росією.

В рамках переходу на американське паливо, компанія "Енергоатом" провела необхідні технічні роботи і придбала спеціалізоване обладнання, аби забезпечити роботу всіх українських атомних енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 на паливі від Westinghouse.

Зазначається, що скоро такі оновлення дозволять усім атомним електростанціям України перейти на використання палива від американського виробника.

На ХАЕС планують збудувати ще чотири енергоблоки

Цьогоріч планується початок будівництва ще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, два з яких – за сучасною американською технологією AP1000. Після цього Хмельницька АЕС стане потужнішою за тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Українська сторона веде тісну співпрацю з американською Westinghouse за двома проєктами: будівництво 3-го та 4-го блоків за технологією ВВЕР-1000, а також побудова ще двох реакторів типу АР1000.

У грудні 2023 року "Енергоатом" підписав угоду з американською компанією Westinghouse на придбання обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн, або 16,4 млрд грн.

Перший енергоблок АР1000 американської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС може розпочати роботу в 2028-2029 рр. Він має стати найпотужнішим в Україні, адже реактори цього зразка видають майже 1200 МВт.