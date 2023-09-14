Британська розвідка пояснила, чому перехід української АЕС на американське ядерне паливо такий важливий

Усі атомні електростанції України мають реактори, побудовані за радянськими конструкціями і до лютого 2022 року ядерне паливо для них постачалося з Росії. Після повномасштабного вторгнення, Україна прискорила плани щодо диверсифікації своїх поставок, щоб звільнитися від російської залежності.

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Оскільки атомна енергетика постачає приблизно половину електроенергії в Україні, успіх "Енергоатома" в пошуку та встановленні західного палива є головною точкою на шляху довгострокового відокремлення України від Росії чий вплив на енергопостачання України значно зменшено.

Нагадаємо, 10 вересня 2023 року Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"оголосила про успішну перезарядку реактора Рівненської атомної електростанції (АЕС) з використанням ядерного палива виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB.

"Величність цього дня – це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива. І я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці", - зазначив під час урочистостей, присвячених події, міністр Герман Галущенко.

Президент "Енергоатом" Петро Котін навесні заявив, що Україна зможе й самостійно виробляти для себе ядерне паливо за технологією Westinghouse вже орієнтовно в 2026 році, відповідна підготовка ведеться.