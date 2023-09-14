Британская разведка объяснила, почему переход украинской АЭС на американское ядерное топливо так важен

Все атомные электростанции Украины имеют реакторы, построенные по советским конструкциям, и до февраля 2022 года ядерное топливо для них поставлялось из России. После полномасштабного вторжения Украина ускорила планы по диверсификации своих поставок, чтобы освободиться от российской зависимости.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Великобритании.

Поскольку атомная энергетика снабжает примерно половину электроэнергии в Украине, успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является главной точкой на пути долгосрочного отделения Украины от России чье влияние на энергоснабжение Украины значительно уменьшено.

Напомним, 10 сентября 2023 года Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" объявила об успешной перезарядке реактора Ровенской атомной электростанции с использованием ядерного топлива, произведенного компанией Westinghouse Electric Sweden AB.

"Величие этого дня – это конец монополии россиян на этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к скорым санкциям против россиян в атомной энергетике", - отметил во время торжеств, посвященных происшествию, министр Герман Галущенко.

Президент "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Украина сможет и самостоятельно производить для себя ядерное топливо по технологии Westinghouse уже ориентировочно в 2026 году, соответствующая подготовка ведется.