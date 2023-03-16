В "Энергоатоме" назвали сроки запуска производства ядерного топлива в Украине

Украина сможет самостоятельно производить для себя ядерное топливо по технологии американской компании Westinghouse ориентировочно в 2026 году. Об этом сказал в интервью BBC президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин.

"Энергоатом" подписал с соглашение Westinghouse, согласно которому Украина деалет свою линию производства ядерного топлива. Часть топлива мы уже производим. В настоящее время идет подготовка линии сборки ядерного топлива в Украине. Через три года мы сможем сами производить топливо для себя", - сказал Котин.

По словам главы НАЭК, реализация проекта является безопасной в контексте обстрелов украинских объектов инфраструктуры со стороны России, поскольку ядерный материал на данном объекте отсутствует.

"Все меры безопасности мы принимаем... Это не объект энергетической инфраструктуры. Это завод, на котором производится ядерное топливо. Там отсутствует ядерный материал. Поэтому это абсолютно безопасно, в том смысле, в котором вы задаете вопрос", - отметил глава госкомпании.

При этом, по его словам, у Украины нет цели перевести все мощности именно на западное ядерное топливо. Хотя покупать топливо в дальнейшем планируется только у Westinghouse, оно будет составлять лишь около 50% - остальное должно будет производиться в Украине.

Он также указал, что Украина имеет запасы российского топлива еще на два года загрузки, что вместе со сроком работы топливных сборок в четыре года означает, что его хватит на шесть лет.

"У нас есть и российское топливо, и шведское топливо, потому что завод Westinghouse расположен в Вестеросе – это Швеция. Но компания американская. И мы будем загружаться по мере того, как будет отработано то топливо, которое сейчас стоит у нас на складах. Одна топливная матрица, или сборка, находится в активной зоне четыре года... Через шесть лет последняя российская сборка выйдет из наших реакторов", - указал Котин.

Как напомнил руководитель "Энергоатома", на топливе Westinghouse работают уже семь реакторов украинских АЭС из 15, хотя это реакторы советского образца. Остальные же пока загружены российским топливом.

Напомним также, что в ноябре 2021 года "Энергоатом" договорился с Westinghouse о начале реализации проекта строительства по технологии АР1000 двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. В январе 2023 года было одобрено технико-экономическое обоснование этого проекта.

До полномасштабной войны с Россией планировалось, что в Украине будут построены пять реакторов АР1000. Однако в июне 2022 года НАЭК договорился с Westinghouse о строительстве еще четырех, то есть девяти в целом. Тогда же на ХАЭС был открыт памятный знак, отмечающий начало будущего строительства 5-го и 6-го энергоблоков. В июле "Энергоатом" и Westinghouse подписали новый контракт об углублении сотрудничества в достройке ХАЭС.