В "Енергоатомі" назвали строки запуску виробництва ядерного палива в Україні

Україна зможе самостійно виробляти для себе ядерне паливо за технологією американської компанії Westinghouse орієнтовно в 2026 році. Про це сказав у інтерв'ю BBC президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін.

"Енергоатом" підписав з угоду Westinghouse, відповідно до якої Україна робить свою лінію виробництва ядерного палива. Частину палива ми вже виробляємо. Зараз йде підготовка лінії збірки ядерного палива в Україні. Через три роки ми зможемо самі виготовляти паливо для себе", - сказав Котін.

За словами очільника НАЕК, реалізація проєкту є безпечною в контексті обстрілів українських об'єктів інфраструктури з боку Росії, оскільки ядерний матеріал на цьому об'єкті відсутній.

"Всі заходи безпеки ми вживаємо... Це не є об'єкт енергетичної інфраструктури. Це завод, на якому виробляється ядерне паливо. Там відсутній ядерний матеріал. Тому це абсолютно безпечно, в тому сенсі, в якому ви зараз ставите питання", - зазначив голова держкомпанії.

При цьому, за його словами, Україна не має цілі перевести всі потужності саме на західне ядерне паливо. Хоча купляти паливо надалі планується лише у Westinghouse, але це буде лише приблизно 50% - решта має вироблятися в Україні.

Він також вказав, що Україна має запаси російського палива ще на два роки завантаження, що разом з терміном роботи паливних збірок у чотири роки означає, що його вистачить на шість років.

"У нас є і російське паливо, і шведське паливо, тому що завод Westinghouse розташований в Вестеросі - це Швеція. Але компанія американська. І ми будемо завантажуватись у міру того, як буде відпрацьоване те паливо, яке зараз стоїть у нас на складах. Одна паливна матриця, чи збірка, перебуває в активній зоні чотири роки... Через шість років остання російська збірка вийде з наших реакторів", - вказав Котін.

Наразі, як нагадав керівник "Енергоатому", на паливі Westinghouse наразі працюють сім реакторів українських АЕС з 15, хоча це реактори ще радянського зразка. Інші ж поки завантажені російським паливом.

В свою чергу, як уточнюють в Міністерстві енергетики, Україна наразі розпочала виробництво складових частин паливних блоків реакторів ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року - на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Нагадаємо також, що в листопаді 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва за технологією АР1000 двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. В січні 2023 року було схвалено техніко-економічного обгрунтування цього проєкту.

До повномасштабної війни з Росією планувалося, що в Україні буде збудовано п'ять реакторів АР1000. Однак в червні 2022 року НАЕК домовився з Westinghouse про будівництво ще чотирьох, тобто дев'яти загалом. Тоді ж на ХАЕС було відкрито пам'ятний знак, яким відзначено початок майбутнього будівництва 5-го та 6-го енергоблоків. В липні "Енергоатом" та Westinghouse підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні добудови ХАЕС.